Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
8.08

Osveženo pred

11 minut

potresni sunek potres

Četrtek, 27. 11. 2025, 8.08

11 minut

V bližini Žužemberka so se ponoči stresla tla

Potres so čutili prebivalci krajev v okolici nadžarišča. | Foto STA

Potres so čutili prebivalci krajev v okolici nadžarišča.

Foto: STA

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 23.47 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 2,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Žužemberka.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci krajev v okolici nadžarišča, so še sporočili iz urada za seizmologijo na agenciji za okolje.

Ne spreglejte
