Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 23.47 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 2,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Žužemberka.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci krajev v okolici nadžarišča, so še sporočili iz urada za seizmologijo na agenciji za okolje.