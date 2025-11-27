Četrtek, 27. 11. 2025, 8.08
V bližini Žužemberka so se ponoči stresla tla
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 23.47 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 2,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Žužemberka.
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci krajev v okolici nadžarišča, so še sporočili iz urada za seizmologijo na agenciji za okolje.
#Potres 26.11.2025 ob 23.47 pri Žužemberku (M2,5), zabeležen na opazovalnici šolske mreže v Rogaški Slatini.#Earthquake on 26 Nov near Žužemberk, recorded on the #RaspberryShake #CitizenScience seismic station at prim. school in Rogaška Slatina, Slovenia. @raspishake #ShakeNet pic.twitter.com/m56sUxi08D— ARSO potresi (@ARSO_potresi) November 27, 2025