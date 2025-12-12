Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
12. 12. 2025,
7.15

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
potres Japonska

Petek, 12. 12. 2025, 7.15

37 minut

Japonsko stresel nov potres

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Japonska, potres | Poročil o poškodovanih ali škodi za zdaj ni. | Foto Reuters

Poročil o poškodovanih ali škodi za zdaj ni.

Foto: Reuters

Sever Japonske je danes prizadel potres z magnitudo 6,7, je sporočil japonski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV). Japonska meteorološka agencija je sprva izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je nato preklicala.

Potres z magnitudo 6,7 je stresel obalo prefekture Aomori na severu otoka Honšu, in sicer na globini 20 kilometrov. Poročil o poškodovanih ali škodi za zdaj ni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preklicali opozorilo za cunami

Japonska meteorološka agencija je sporočila, da bi lahko obalo na severu in severovzhod države prizadel cunami z valovi, visokimi do enega metra, a so opozorilo nato preklicali.

Treslo je že v ponedeljek

V ponedeljek je obalo prefekture Aomori stresel potres z magnitudo 7,5. Po tem potresu so strokovnjaki opozorili, da bi lahko v prihodnjih dneh sledili podobno močni ali celo močnejši potresi. Današnji potres je bil šibkejši od ponedeljkovega, oblasti pa so sporočile, da v jedrskih elektrarnah na tem območju niso zaznali nobenih motenj, je poročala japonska javna radiotelevizija NHK.

potres, Japonska, škoda
Novice Negotovost v prihodnjih dneh: sledijo lahko še močnejši potresi #video
potres na Japonskem
Novice Kako so se tresla tla na Japonskem #video

potres Japonska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.