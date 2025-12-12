Japonsko stresel nov potres

Sever Japonske je danes prizadel potres z magnitudo 6,7, je sporočil japonski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV). Japonska meteorološka agencija je sprva izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je nato preklicala.

Potres z magnitudo 6,7 je stresel obalo prefekture Aomori na severu otoka Honšu, in sicer na globini 20 kilometrov. Poročil o poškodovanih ali škodi za zdaj ni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preklicali opozorilo za cunami

Japonska meteorološka agencija je sporočila, da bi lahko obalo na severu in severovzhod države prizadel cunami z valovi, visokimi do enega metra, a so opozorilo nato preklicali.

Treslo je že v ponedeljek

V ponedeljek je obalo prefekture Aomori stresel potres z magnitudo 7,5. Po tem potresu so strokovnjaki opozorili, da bi lahko v prihodnjih dneh sledili podobno močni ali celo močnejši potresi. Današnji potres je bil šibkejši od ponedeljkovega, oblasti pa so sporočile, da v jedrskih elektrarnah na tem območju niso zaznali nobenih motenj, je poročala japonska javna radiotelevizija NHK.