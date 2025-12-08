Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
15.56

Osveženo pred

57 minut

cunami potres Japonska

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 15.56

57 minut

Zaznali silovit potres pred obalo Japonske, izdano je opozorilo pred cunamijem

Avtor:
P. P.

Foto: USGS

Foto: USGS

Potres z magnitudo 7,6 ob severovzhodni obali Japonske je sprožil opozorilo pred cunamijem.

Japonska meteorološka agencija je sporočila, da so potres zabeležili v bližini regij Aomori in Hokaido na severovzhodu Japonske. Severovzhodno obalo bi lahko zdaj dosegli valovi, visoki do treh metrov.

Javna radiotelevizija NHK je poročala, da so jedrske elektrarne v regiji izvajale varnostne preglede.

Več sledi.

