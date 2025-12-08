Ponedeljek, 8. 12. 2025, 15.56
57 minut
Zaznali silovit potres pred obalo Japonske, izdano je opozorilo pred cunamijem
Potres z magnitudo 7,6 ob severovzhodni obali Japonske je sprožil opozorilo pred cunamijem.
Japonska meteorološka agencija je sporočila, da so potres zabeležili v bližini regij Aomori in Hokaido na severovzhodu Japonske. Severovzhodno obalo bi lahko zdaj dosegli valovi, visoki do treh metrov.
Javna radiotelevizija NHK je poročala, da so jedrske elektrarne v regiji izvajale varnostne preglede.
Več sledi.