Južne Filipine je davi stresel potres z magnitudo 7,4, so sporočile filipinske oblasti, ki so ob tem izdale opozorilo pred cunamijem. Podobno opozorilo so izdali tudi za sosednjo Indonezijo in Palau, a so ga kasneje preklicali. O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Po podatkih ameriškega geološkega zavoda (USGS), ki spremlja seizmično aktivnost po vsem svetu, so potres zabeležili okoli 9.40 po krajevnem času (03.40 po srednjeevropskem času). Njegovo žarišče je bilo približno 20 kilometrov vzhodno od obale Manaya v regiji Mindanao, na globini okoli 60 kilometrov.

Filipinski inštitut za vulkanologijo in seizmologijo je izdal opozorilo pred cunamijem in prebivalcem na obalnih območjih svetoval, naj se umaknejo na višje ležeča območja in globlje v notranjost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opozorilo pred cunamijem so izdali tudi za Indonezijo in tihomorsko otočje Palau, vendar so ga nekaj ur zatem preklicali.

Po prvih poročilih potres ni zahteval žrtev, je pa sodeč po posnetkih, ki so jih objavili mediji, povzročil škodo na zgradbah.

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier 👀👀



📹John Louie Bagotpic.twitter.com/1RTuSzCUpw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Agencija je prebivalcem sporočila, da lahko v naslednjih dveh urah pričakujejo valove, večje od enega metra nad običajno plimo. Poročil o škodi ni bilo. Indonezija je po potresu na Filipinih izdala opozorilo pred cunamijem za severni regiji Sulavezi in Papua, je sporočila indonezijska seizmološka agencija, ki napoveduje nevarnost cunamija do 50 centimetrov, ki bi lahko zadel indonezijsko obalo.

A strong 7.4-magnitude earthquake struck Tagum City, Davao del Norte, Philippines 🇵🇭 (10.10.2025) pic.twitter.com/qJHgoDLRwW — Disaster News (@Top_Disaster) October 10, 2025

A strong 7.4-magnitude earthquake struck Tagum City, Davao del Norte, Philippines 🇵🇭 (10.10.2025) pic.twitter.com/qJHgoDLRwW — Disaster News (@Top_Disaster) October 10, 2025

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos ml. je pozval k evakuaciji na nekaterih obalnih območjih osrednjih in južnih Filipinov. Iskalne, reševalne in pomočne akcije se bodo začele takoj, ko bo varno, je sporočil na svojem Facebook profilu.

Vse ljudi na prizadetih območjih poziva, naj se preselijo na višje ležeče območje in se izogibajo obali, dokler oblasti ne razglasijo, da je območje varno. "Prizadevamo si, da bi pomoč dosegla vse, ki jo potrebujejo," je dejal filipinski predsednik.

V Indoneziji zabeležili majhne valove cunamija

V indonezijskih vodah so zabeležili cunamijske valove, visoke do 17 centimetrov, je potrdil vodja indonezijskega centra za potrese in cunamije.