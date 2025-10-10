Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
10. 10. 2025,
6.57

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
seizmologija magnituda potres cunami Indonezija Filipini

Petek, 10. 10. 2025, 6.57

0 minut

Južne Filipine stresel močan potres

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Južne Filipine je davi stresel potres z magnitudo 7,4, so sporočile filipinske oblasti, ki so ob tem izdale opozorilo pred cunamijem. Podobno opozorilo so izdali tudi za sosednjo Indonezijo in Palau, a so ga kasneje preklicali. O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Po podatkih ameriškega geološkega zavoda (USGS), ki spremlja seizmično aktivnost po vsem svetu, so potres zabeležili okoli 9.40 po krajevnem času (03.40 po srednjeevropskem času). Njegovo žarišče je bilo približno 20 kilometrov vzhodno od obale Manaya v regiji Mindanao, na globini okoli 60 kilometrov.

Filipinski inštitut za vulkanologijo in seizmologijo je izdal opozorilo pred cunamijem in prebivalcem na obalnih območjih svetoval, naj se umaknejo na višje ležeča območja in globlje v notranjost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opozorilo pred cunamijem so izdali tudi za Indonezijo in tihomorsko otočje Palau, vendar so ga nekaj ur zatem preklicali.

Po prvih poročilih potres ni zahteval žrtev, je pa sodeč po posnetkih, ki so jih objavili mediji, povzročil škodo na zgradbah.

Agencija je prebivalcem sporočila, da lahko v naslednjih dveh urah pričakujejo valove, večje od enega metra nad običajno plimo. Poročil o škodi ni bilo. Indonezija je po potresu na Filipinih izdala opozorilo pred cunamijem za severni regiji Sulavezi in Papua, je sporočila indonezijska seizmološka agencija, ki napoveduje nevarnost cunamija do 50 centimetrov, ki bi lahko zadel indonezijsko obalo.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos ml. je pozval k evakuaciji na nekaterih obalnih območjih osrednjih in južnih Filipinov. Iskalne, reševalne in pomočne akcije se bodo začele takoj, ko bo varno, je sporočil na svojem Facebook profilu.

Vse ljudi na prizadetih območjih poziva, naj se preselijo na višje ležeče območje in se izogibajo obali, dokler oblasti ne razglasijo, da je območje varno. "Prizadevamo si, da bi pomoč dosegla vse, ki jo potrebujejo," je dejal filipinski predsednik.

V Indoneziji zabeležili majhne valove cunamija

V indonezijskih vodah so zabeležili cunamijske valove, visoke do 17 centimetrov, je potrdil vodja indonezijskega centra za potrese in cunamije.

seizmologija magnituda potres cunami Indonezija Filipini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.