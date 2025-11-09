Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
11.05

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
opozorilo Fukušima potres Japonska cunami

Nedelja, 9. 11. 2025, 11.05

55 minut

Japonska po močnem potresu izdala opozorilo pred cunamijem

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Japonska cunami | V regiji je še vedno živ spomin na uničujoč potres z magnitudo 9,0 leta 2011, ki je sprožil cunami, v katerem je umrlo ali je pogrešanih približno 18.500 ljudi. | Foto Reuters

V regiji je še vedno živ spomin na uničujoč potres z magnitudo 9,0 leta 2011, ki je sprožil cunami, v katerem je umrlo ali je pogrešanih približno 18.500 ljudi.

Foto: Reuters

Japonska je danes izdala opozorilo pred cunamijem, potem ko je severovzhodno pacifiško obalo države stresel potres z magnitudo 6,7. Tla so se po podatkih Japonske meteorološke agencije (JMA) stresla ob 17.03 po krajevnem času (9.03 po srednjeevropskem času) ob obali prefekture Iwate. Valovi bi lahko dosegli višino do enega metra, so navedli.

Ameriški geološki zavod (USGS) je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izmeril potresni sunek z magnitudo 6,8.

Japonska javna radiotelevizija NHK je poročala, da so opazili cunamije na morju, in pozvala prebivalce, naj se ne približujejo obalnim območjem.

V regiji je še vedno živ spomin na uničujoč potres z magnitudo 9,0 leta 2011, ki je sprožil cunami, v katerem je umrlo ali je pogrešanih približno 18.500 ljudi.

Nesreča je povzročila tudi taljenje sredice reaktorjev v jedrski elektrarni Fukušima, kar velja za najhujšo tovrstno nesrečo po tisti v jedrski elektrarni Černobil leta 1986.

Japonska leži na stičišču štirih tektonskih plošč vzdolž zahodnega roba tako imenovanega pacifiškega ognjenega obroča in ima eno najvišjih stopenj seizmične aktivnosti na svetu.

Novice Južne Filipine stresel močan potres, cunami pretil tudi Indoneziji #video
Antarktika, ribiška ladja
Novice Potres z magnitudo 7,5. V Čilu opozorilo pred cunamijem.
Čile
Novice Katastrofalni cunamiji: so se napovedi uresničile?
Japonska cunami
Novice Pet najhujših cunamijev do zdaj
cunami, Indija, 2004, Indonezija
Novice V več državah v Aziji obeležujejo 20 let od smrtonosnega cunamija #video
opozorilo Fukušima potres Japonska cunami
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.