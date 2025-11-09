Japonska po močnem potresu izdala opozorilo pred cunamijem

Japonska je danes izdala opozorilo pred cunamijem, potem ko je severovzhodno pacifiško obalo države stresel potres z magnitudo 6,7. Tla so se po podatkih Japonske meteorološke agencije (JMA) stresla ob 17.03 po krajevnem času (9.03 po srednjeevropskem času) ob obali prefekture Iwate. Valovi bi lahko dosegli višino do enega metra, so navedli.

Ameriški geološki zavod (USGS) je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izmeril potresni sunek z magnitudo 6,8.

Japonska javna radiotelevizija NHK je poročala, da so opazili cunamije na morju, in pozvala prebivalce, naj se ne približujejo obalnim območjem.

V regiji je še vedno živ spomin na uničujoč potres z magnitudo 9,0 leta 2011, ki je sprožil cunami, v katerem je umrlo ali je pogrešanih približno 18.500 ljudi.

Nesreča je povzročila tudi taljenje sredice reaktorjev v jedrski elektrarni Fukušima, kar velja za najhujšo tovrstno nesrečo po tisti v jedrski elektrarni Černobil leta 1986.

Japonska leži na stičišču štirih tektonskih plošč vzdolž zahodnega roba tako imenovanega pacifiškega ognjenega obroča in ima eno najvišjih stopenj seizmične aktivnosti na svetu.