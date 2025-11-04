Število smrtnih žrtev v potresu na severu Afganistana naraslo

V potresu z magnitudo 6,3, ki je v noči na ponedeljek stresel sever Afganistana, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 27 ljudi, še približno tisoč jih je ranjenih, je danes sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo in ob tem napovedalo konec reševalnih akcij.

Po navedbah tiskovnega predstavnika ministrstva so oblasti večino smrtnih žrtev zabeležile v provincah Balkh in Samangan, kjer je bilo tudi žarišče potresa. Večina ranjenih ni v kritičnem stanju, pa je sporočil nacionalni organ za obvladovanje nesreč.

Potres je območje prizadel v ponedeljek ob 1. uri zjutraj po krajevnem času (v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem), njegovo žarišče pa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS v provinci Samangan blizu mesta Mazar-e-Šarif na globini 28 kilometrov pod površjem.

Oblasti zaključile reševalne akcije

Kot je še sporočil tiskovni predstavnik ministrstva, so oblasti zdaj zaključile reševalne akcije. Državni dobavitelj električne energije pa je navedel, da še vedno popravlja poškodovane daljnovode na prizadetem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Afganistan je močan potres z magnitudo 6 prizadel že konec avgusta. Najsmrtonosnejši potres v novejši zgodovini Afganistana je po podatkih oblasti zahteval več kot 2.200 življenj, skoraj štiri tisoč ljudi je bilo poškodovanih, uničenih pa sedem tisoč stavb.

Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče.