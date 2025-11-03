Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
7.02

Osveženo pred

27 minut

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 7.02

27 minut

Potres na severu Afganistana zahteval smrtne žrtve

Avtorji:
R. K., STA

potres, Afganistan | Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče. | Foto Reuters

Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče.

Foto: Reuters

Sever Afganistana je preteklo noč stresel potres z magnitudo 6,3, v katerem je po dosedanjih podatkih oblasti umrlo najmanj 20 ljudi, 320 jih je poškodovanih. V potresu je bila poškodovana znamenita Modra mošeja v tretjem največjem afganistanskem mestu Mazar-e-Šarif, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potres je območje prizadel danes ob 1. uri po krajevnem času (v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem), njegovo žarišče pa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS v provinci Samangan blizu mesta Mazar-e-Šarif na globini 28 kilometrov pod površjem. Tresenje tal so po poročanju AFP čutili tudi v afganistanski prestolnici Kabul.

V provincah Samangan in Balkh je po dosedanjih podatkih afganistanskega ministrstva za zdravje umrlo najmanj 20 ljudi, najmanj 320 jih je poškodovanih. Oblasti opozarjajo, da bi število smrtnih žrtev utegnilo še narasti, poroča AFP.

potres, Afganistan | Foto: Reuters Foto: Reuters

Poškodovana znamenita Modra mošeja

V potresu je bila poškodovana znamenita Modra mošeja v Mazar-e-Šarifu.

Afganistan je močan potres z magnitudo 6 prizadel že konec avgusta. Najsmrtonosnejši potres v novejši zgodovini Afganistana je po podatkih oblasti zahteval več kot 2.200 življenj, skoraj štiri tisoč ljudi je bilo poškodovanih, uničenih pa sedem tisoč stavb.

Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče.

