Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, je sporočila, da so ji diagnosticirala raka v zadnjem stadiju in da ji je ostalo še manj kot leto dni življenja. Novico je delila v eseju, objavljenem v reviji The New Yorker ob 62. obletnici atentata na njenega dedka.

Schlossberg že leta dela kot novinarka, specializirana za okoljevarstvene teme. Je hči oblikovalca Edwina Schlossberga in nekdanje diplomatke Caroline Kennedy ter vnukinja nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja in Jacqueline Kennedy Onassis, ki je umrla leta 1994 zaradi krvnega raka. Je mati dveh otrok, sin se je rodil leta 2022, hči pa pred dobrim letom in pol.

Kemoterapija in presaditev kostnega mozga

V eseju z naslovom Bitka z mojo krvjo je 35-letnica zapisala, da so ji po rojstvu drugega otroka maja lani diagnosticirali akutno mieloično levkemijo. Opozorila je, da je pred diagnozo živela aktivno življenje, ukvarjala se je s tekom, smučanjem in plavanjem. Kljub intenzivnemu zdravljenju, vključno s presaditvijo kostnega mozga in kemoterapijo, pa so ji zdravniki povedali, da prognoza ni dobra.

Njena mati Caroline Kennedy je bila ameriška veleposlanica v Avstraliji in na Japonskem. Foto: Guliverimage "Med zadnjim kliničnim preizkusom mi je zdravnik rekel, da me lahko pri življenju ohrani morda še eno leto. Moja prva misel je bila, da se me moji otroci, ko me ne bo več, verjetno ne bodo spominjali," je povedala. Piše tudi o svojem strahu pred čustveno bolečino, ki jo bo njena smrt pustila njeni materi Caroline Kennedy, nekdanji ameriški veleposlanici v Avstraliji in na Japonskem. "Vse življenje sem se trudila biti dobra – dobra učenka, dobra sestra, dobra hči – in zaščititi svojo mater, je nikoli ne razžalostiti ali razjeziti. Zdaj sem v njeno življenje in naše družinsko življenje dodala še eno tragedijo in ničesar ne morem storiti, da bi to ustavila," je dodala.

Izrazila je tudi zaskrbljenost zaradi imenovanja svojega bratranca Roberta F. Kennedyja mlajšega, čigar oče je bil prav tako umorjen med predsedniško kampanjo, za ameriškega ministra za zdravje in socialne zadeve. Je namreč ena njegovih najglasnejših kritičark, njegovo izvolitev pa je spremljala iz bolniške postelje, ko se je bojevala za življenje. "Iz bolniške postelje sem opazovala, kako je bil Bobby, proti vsej logiki in zdravi pameti, potrjen na ta položaj, čeprav ni nikoli delal v medicini, javnem zdravstvu ali vladi. Nenadoma se mi je zdravstveni sistem, od katerega sem odvisna, zdel krhek," je še zapisala.