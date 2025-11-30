Televizijska legenda iskreno: Imam raka

Znani nemški televizijski zvezdnik Thomas Gottschalk ima raka. Pred meseci je prestal težko operacijo, ki ji je sledila še ena operacija, zdaj pa mora jemati protibolečinske tablete. "Nisem bil pripravljen na to, da se mi bo kaj takega kdaj zgodilo," je dejal Gottschalk v ekskluzivnem intervjuju za nemški Bild.

"Mislim, da je čas, da položimo karte na mizo. Imam raka." Tako je dejal Thomas Gottschalk v intervjuju za Bild. Pred štirimi meseci je Gottschalk prestal resno in zapleteno operacijo raka.

Dve operaciji

Diagnoza priljubljenega televizijskega voditelja: epitelioidni angiosarkom. To je redek, a maligni tumor. Med operacijo so 75-letniku odstranili del sečevoda in mehurja. Sledila je druga operacija, ker je bilo prizadetih še več tkiva.