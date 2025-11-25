Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

25. 11. 2025
13.09

Legendarni Norvežan Are Hareide zbolel za rakom

Age Hareide je kot zadnji vodil norveško reprezentanco na svetovnem prvenstvu.

Age Hareide je kot zadnji vodil norveško reprezentanco na svetovnem prvenstvu.

Foto: Reuters

Legendarni norveški nogometni trener Age Hareide je zbolel za rakom. Nekdanjemu selektorju norveške, danske in islandske reprezentance ter nogometašu Manchester Cityja in Norwicha so že julija diagnosticirali možganski tumor, nemška tiskovna agencija dpa povzema intervju v časniku Verdens Gang.

"Res je malo škoda. A trenerske službe zame ne bo več," je za časnik dejal Age Hareide, ki mu je pri pogovoru pomagal sin, in priznal, da je bil poleti ob diagnozi šokiran.

Hareide zaradi bolezni težko govori in ima tudi motorične težave. Sam pa pravi, da bi rad dočakal vsaj svetovno prvenstvo 2026, na katero se je Norveška uvrstila prvič po letu 1998. "Trenutno pa smo skoncentrirani na to, da bomo lepo praznovali božič. Več trenutno ne moremo povedati," pa je dejal njegov sin Bendik Hareide.

Hareide je eden najbolj znanih nogometnih trenerjev v Skandinaviji. Ob omenjenih reprezentancah je vodil tudi klube Brondby, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim in Malmö. Po delu z Islandijo je bil nazadnje televizijski sokomentator za domači NRK.

