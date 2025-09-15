Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
19.08

42 minut

Norvežani izkupiček tekme z Izraelom namenjajo Zdravnikom brez meja

STA

Norveška nogomet | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Norveška nogometna zveza (NFF) bo izkupiček oktobrske kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2026 proti Izraelu namenila nevladni organizaciji Zdravniki brez meja (MSF), ki deluje na območju Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP

Norveška bo Izrael gostila 11. oktobra v Oslu. Na današnji novinarski konferenci NFF so sporočili, da bodo izkupiček prodanih vstopnic s te tekme namenili organizaciji, ki deluje na območju humanitarne katastrofe v Gazi.

"Imamo priložnost, da se po 26 letih uvrstimo na veliko tekmovanje. A po drugi strani bo tekma v času, ki ga zaznamujeta velika humanitarna katastrofa in konflikt na Bližnjem vzhodu. Norveška zveza se kot članica Uefe in Fife mora podrejati njunim pravilom glede sodelovanja Izraela, vendar ne moremo biti tiho ob trpljenju, predvsem civilistov v Gazi. Zato bomo sredstva s te tekme namenili organizaciji, ki vsakodnevno rešuje življenja v Gazi," je pojasnila predsednica zveze Lise Klaveness.

Potem ko so v NFF razkrili načrte o finančni pomoči tej organizaciji, so se odzvali tudi v enem največjih investicijskih skladov na Norveškem in v podporo Zdravnikom brez meja še sami namenili tri milijone norveških kron oziroma 260.000 evrov. Kot so sporočili iz zveze, se donator ne želi javno izpostavljati, a v MSF poznajo njegovo identiteto.

Tekmo bodo Norvežani gostili na stadionu Ullevaal, ki lahko sprejme 27.000 gledalcev, vse vstopnice pa so že razprodali. Na prvi medsebojni tekmi, ki so jo Izraelci gostili na nevtralnem terenu v Debrecenu, je Norveška zmagala s 4:2. Na lestvici skupine 1 trenutno Norvežani vodijo po petih tekmah pred Italijo in Izraelom.

Serghej Kleščenko
