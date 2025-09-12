Katastrofalen poraz z 1:11 odnesel moldavskega selektorja

Sergej Kleščenko je odstopil s položaja nogometnega selektorja Moldavije. Triinpetdesetletnik je tako potegnil črto po rekordno visokem porazu njegovih varovancev z 1:11 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 proti Norveški prejšnji torek. Njegov naslednik za zdaj še ni znan.

Kar pet od 11 zadetkov za Norveško je dosegel norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland, ki se je po tekmi pogovoril z moldavskim vratarjem Cristianom Avramom. 31-letni je po tekmi razkril, kaj mu je povedal Haaland. "Rekel mi je, da 'ni moja krivda' in da so morali zaradi gol razlike še naprej dosegati gole. To razumem."

Sergej Kleščenko je reprezentanco svoje države vodil od leta 2021.

