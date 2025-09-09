Rekorder Cristiano Ronaldo na Madžarskem, Srbi v Beogradu pričakujejo Anglijo

V kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo 2026 bo danes pestro v skupinah D, F, H, I in K. V zadnji se bosta na derbiju še neporaženih reprezentanc v Beogradu pomerili Srbija in Anglija. V primeru srbskega poraza bi z zmago nad Latvijo na drugo mesto razpredelnice skočila Albanija. Cristiano Ronaldo bo s Portugalci drugo zmago iskal v madžarski prestolnici Budimpešti. Francozi se bodo v Parizu z Islandijo udarili za prvo mesto v skupini D. Derbi skupine H pa bo v Zenici, kjer BiH gosti vodilno Avstrijo.

Posebej zanimiva utegne biti današnja tekma v Beogradu, kjer se bosta udarili še neporaženi reprezentanci kvalifikacijske skupine K. Na vrhu so Angleži, ki so že pri štirih zmagah, z 12 točkami pa bodo tam ostali tudi v primeru poraza. Srbi so v uvodnem krogu remizirali z Albanci, nato pa premagali Andoro in Latvijo in so po treh tekmah s sedmimi točkami drugi. Čeprav tudi z zmago četa Dragana Stojkovića na prvo mesto ne more priti, pa lahko v primeru poraza izgubi drugo.

Albanci so namreč z zmago, porazom in dvema remijema le dve točki za Srbi in bi jih danes z zmago nad Latvijo lahko prehiteli.

Tudi v Zenici se bosta pomerili še neporaženi izbrani vrsti v derbiju skupine H. Na vrhu te je po štirih odigranih tekmah Bosna in Hercegovina, nanizala je štiri zmage. Avstrijci imajo na računu tri in s temi devet točk. Tri manj ima Romunija, ki tokrat gostuje na Cipru. Z visoko zmago pa je kvalifikacije za SP v soboto začela Portugalska s Cristianom Ronaldom. V gosteh je s 5:0 premagala Armenijo, danes pa gostuje na štadionu Ferenca Puskasa v Budimpešti pri Madžarih, ki so za uvod z 2:2 remizirali z Irci. Ti danes gostujejo v Jerevanu.

Ronaldo podira mejnike

40-letni Ronaldo podira mejnike. V prejšnjem krogu je za izbrano vrsto nastopil že 222., kar je novi svetovni rekord. Izboljšal je tudi število svojih zadetkov. 139. je dosegel, ko je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Portugalske z 2:0, in še 140., ko je v drugem polčasu povišal na 4:0.

Ronaldo lovi tudi rekord v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je zdaj dosegel že 38 zadetkov in na večni lestvici zaostaja le še za Carlosom Ruizom (Gvatemala – 39), na drugem mestu je tako prehitel Lionela Messija (Argentina – 36). Ker pa Messija letos čaka le še ena kvalifikacijska tekma, Ronalda pa kar šest, je Portugalec na dobri poti, da bo postal svetovni rekorder tudi v tej rubriki. Skupno je v karieri zabil že 942 golov.

V skupinah D in F igrajo šele drugi krog, danes pa sta tudi tam na sporedu dva zanimiva derbija. Vodilna reprezentanca skupine D Islandija gostuje v Parizu pri Francozih, ki so prav tako pri eni zmagi. V prvem krogu so Islandci s 5:0 premagali Azerbajdžan, medtem ko so bili Francozi v gosteh z 2:0 boljši od Ukrajine. Poraženki iz prvega kroga se bosta danes pomerili med seboj.

V skupini I vodilni Norvežani gostijo Moldavijo in njihovi navijači povsem upravičeno pričakujejo še peto zmago, s katero bi se njihovi ljubljenci še utrdili na prvem mestu. Moldavci so namreč po štirih tekmah še brez točke.

