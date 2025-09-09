Matjaž Kek prevzel odgovornost za polom in poslal sporočilo igralcem

Takšen je bil že od nekdaj. Matjaž Kek ni hotel iz velikih zmag nikdar delati evforije, iz bolečih porazov pa dram. Vseeno pa mu je nemoč, ki so jo kazali njegovi varovanci na gostovanju v Švici (0:3), dala misliti. Športno je čestital premočnemu tekmecu, ki ga je v Baslu navdušil z učinkovitostjo, v igri Slovenije pa je pogrešal toliko bistvenih stvari, zlasti energijo. Najbolj ga je zabolel odziv igralcev po visokem zaostanku, tako da celo razmišlja o tem, kako bi našel druge igralce, ki bi znali v takšnih okoliščinah v državnem dresu zaigrati bolj dostojno.

Želje so bile velike. Slovenska odprava je v Basel odpotovala polna optimizma, prepričana v svoje sposobnosti in vrline, povezane z borbenostjo in ekipnim duhom, na koncu pa je ostala praznih rok. Ne le, da se zdaj vrača v domovino s sklonjenimi glavami, ampak jo je dodatno zaskrbel občutek nemoči, ki je bil tako izrazit že v prvem polčasu, da so izbranci Matjaža Keka ponudili na igrišču tako malo, kot že dolgo ne.

Švica je po Kosovu v Baslu že v prvem polčasu strla odpor tudi Slovenije. Zmagala je s 3:0, končna prednost pa bi bila lahko na koncu po vseh zapravljenih priložnostih gostiteljev še višja. Foto: Reuters

"Čestitam Švici za več kot zasluženo zmago. Pokazala nam je, kako se zmore igrati nogomet na enostaven in učinkovit način. Na žalost je Slovenija v treh dneh razpadla. Tokrat je pokazala popolnoma drugačen obraz od tistega na tekmi v Stožicah s Švedsko. Take stvari se v nogometu dogajajo. Način, kako smo prejela prva dva gola (oba po strelih tekmeca z glavo po prekinitvah, pri katerih je zatajila slovenska obramba, op. p.), si na tej ravni enostavno ne smeš dovoliti. Ker potem si v zaostanku in je na trenutke vse zelo težko," je selektor Kek pokomentiral polom Slovenije v Baslu. To je bilo občutiti zlasti v prvem polčasu, ko je bila nedorasel tekmec Švici, hkrati pa pokazala tako srhljivo drugačen obraz od tistega v petek (2:2 s Švedsko), da je to še dodatno zaskrbelo selektorja.

Govor telesa posameznikov si ni zaslužil državni dres

V nogometu ga ni boljšega zdravila za slabše rezultate od tega, da lahko že ob naslednji priložnosti popraviš rezultate, začneš zmagovati in hitro obrneš rezultatsko krivuljo v svojo prid. Tako razmišlja tudi selektor Matjaž Kek. Čeprav je Slovenija po prepričljivem porazu v Švici v kvalifikacijski skupini B zdrsnila na zadnje mesto, je do konca ciklusa še dovolj priložnosti, da bi se lahko vrnila v boj za vsaj drugo mesto. To pelje v dodatne kvalifikacije za SP 2026. Na vodilnem položaju je po dveh gladkih zmagah, zanimivo je, da je vseh sedem zadetkov dosegla v prvem polčasu, Švica.

Matjaž Kek je bil razočaran nad odzivom reprezentantov po uvodnih prejetih zadetih, ki ju je Švica dosegla po prekinitvah. Foto: Reuters

''Čez mesec dni je na sporedu nova tekma,'' je selektor Kek z mislimi že na prihodnjem izpitu, ko bo Slovenija 10. oktobra gostovala v Kosovu. ''Zdaj je treba pokazati tudi karakter. Govorili smo, kako smo ekipa tako v dobrem kot tudi v slabem. No, to danes je bilo slabo. Več kot slabo. Tudi govor telesa posameznikov ni bil tisti, ki bi si zaslužil reprezentančni dres. A to je del našega življenja, našega športa. Švica je pokazala tisti nogomet, ki je enostaven, ki ne potrebuje zvezdnikov, vrednih od 100 do 150 milijonov (pri Švedih denimo spada v to kategorijo Alexander Isak, op. p.), pa lahko vseeno zaigraš zelo učinkovito in prideš do rezultatov, ki jih imajo Švicarji v zadnjem obdobju,'' je pohvalil vodilno reprezentanco skupine B.

Igra Slovenije razpadla po dveh prekinitvah

Zakaj pa je Slovenija v treh dneh pokazala tako različna obraza? "Razpadla je tista moč, ki jo imamo. Igra ekipe, ki deluje skupaj že dolgo, je razpadla po dveh prekinitvah. Dejstvo je, da smo bili v vsakem trenutku prepočasni. Zamujali smo v igri ena na ena, nato pa dobili zadetke, kakršne so dali Švicarji že proti Kosovu. Če nisi pravi, če nisi z dušo in telesom v tekmi, se ti lahko zgodi to, kar se je tokrat nam," je pogrešal večji ekipni duh, tisto dodatno vrlino Slovenije, s pomočjo katere je tudi lani na Euru 2024 pokvaril načrte mnogih favoritov.

Benjamin Šeško nadaljuje strelski post. Odkar se je iz Leipziga preselil v Manchester, tako za rdeče vrage kot tudi za slovensko izbrano vrsto še ni zadel v polno. Foto: Reuters

Če je takrat obdržal zelo majhno število prejetih zadetkov, pa se je v Baslu Oblakova mreža tresla nevsakdanje pogosto. "Danes se je izgubila ta ekipa. To se nam je že dogajalo v preteklosti. Sicer bolj redko, a moramo zdaj dobro razmisliti in analizirati, da se ne bi več dogajale take zadeve, predvsem pa, če je treba, najti tudi igralce, ki bodo poskušali tudi pri 0:3 dostojno igrati v državnem dresu," je po tako visokem zaostanku pri varovancih pogrešal marsikaj. Zlasti energijo in dodatno iskrico v očeh.

To je bila tekma za prekaljene borce

Bi lahko bilo kaj drugače, če bi konkretneje uresničil napoved in bolj prevetril začetno enajsterico? Kek je namignil, da bi lahko zaradi različnih dejavnikov, med osrednjimi je bil zlasti ta, kako so nedavne menjave klubov pri določenih igralcih terjale posledice, zato nekateri še vedno iščejo pravi tekmovalni ritem, poskrbel kar za nekaj rošad. "Ta čas ni bil najbolj ugoden zaradi vsega tega, kar se je pač dogajalo posameznikom. In nismo prvič v tej situaciji," je pojasnil selektor, ki se je na koncu odločil le za eno rošado.

Slovenija bo morala v nadaljevanju kvalifikacijskega ciklusa pokazati bistveno več, če se bo želel vključiti v boj za vsaj drugo mesto v skupini. Foto: Reuters

Namesto Andraža Šporarja, ki ima težav z zdravjem, je zaigral adut z zadnjega srečanja, Žan Vipotnik. A tudi njemu ni uspelo. Igral je od prve minute, a doživel hud poraz (0:3) in prekinil niz štirih zaporednih tekem, na katerih se je vpisal med strelce. Kar se tiče morebitnih rošad v udarni enajsterici, je Kek opozoril, kako je bila to tekma za prekaljene borce. "Žal je vse krenilo narobe. Če proti Švici zaostajaš z 0:2 po dveh standardnih situacijah po 25 minutah, je to težko. Opozarjali smo ravno na to, a se nam je na koncu prav to zgodilo."

"Moramo se zavedati, da to ni bilo dobro"

Selektor Kek je pogrešal govor telesa pri posameznikih. Pričakoval je, da bi lahko, čeprav v klubih ne igrajo redno, za reprezentanco v treh dneh le zgarali dve tekmi, a tega ni dočakal.

Slovensko reprezentanco čaka prihodnji mesec najprej gostovanje v Prištini pri Kosovu, nato pa v Stožice prihaja razigrana Švica. Foto: Reuters

"Govor telesa pri posameznikih ni bil dober. Pa tudi način, kako so reagirali igralci po zaostanku z 0:2, ni bil dober. To je lahko samo opozorilo. Jasno je, da smo šli že nekajkrat skozi to, zdaj pa je najbolj pomembno ponovno najti in sestaviti ekipo. Čaka nas zelo težka tekma v Prištini. To bo tekma, kjer se bo šlo za vse. Če si tu pravi, je okej in si zaslužiš kaj več, če pa ne, bomo pač razmišljali o prihodnosti. A z menoj vred na čelu se moramo tako strokovni štab kot igralci zavedati, da to ni bilo dobro. Ne glede na to, da je Kosovo v Baslu pred tremi dnevi tukaj izgubilo z 0:4," je spomnil še na hujši poraz Kosova, ki pa je za razliko od Slovenije znal na domačem igrišču prizemljiti švedske zvezdnike in jim zadati boleč poraz (0:2).

Kek je najbolj jezen nase

Od varovancev je pogrešal veliko stvari. Na treningih so ga znali prepričati, da bodo taktično pripravljeni na tekmeca, a ga je pri tem spremljal lažen občutek. Nato pa je čutil pomanjkanje agresivnosti oziroma igre ena na ena. To ga je najbolj razjezilo.

Mariborčan ne namerava s prstom kazati na nobenega, saj je prepričan, da je ekipa že tako dolgo časa skupaj, da vsak točno ve, za kaj je kdo odgovoren. Foto: Reuters

"Najbolj sem jezen nase. Sem pač takšen tip človeka. Kar pa se tiče igralcev, smo dali skupaj že toliko skozi, da vsak od nas točno ve, katero odgovornost kdo nosi, kdo pa nosi kakšno krivico. Tu ne bo s prstom kazanja na bilo koga. Odgovornost za vse skupaj je moja. A v treh dneh smo prikazali dva različna obraza. Spomnite se samo Osla (0:3 na gostovanju na Norveškem v ligi narodov leta 2024, op. p.), pa bi lahko naštel še nekaj takšnih tekem. Enostavno si nočemo priznati, da lahko igramo samo na en način. Samo takrat, ko daš vse od sebe, pa lahko računaš o nečem pozitivnem," je dal vedeti, kako so v Baslu v tem pogledu njegovi varovanci zatajili. Ker pa je prevzel odgovornost za takšno izvedbo Slovenije, se s tem zaveda, da je za takšen poraz, posledico medlega nastopa, polnega nemoči, kriv tudi sam.

Tako bo nadaljevanje kvalifikacij za SP 2026 še zelo pestro. Če Slovenija prihodnji mesec ne bo na dveh tekmah (v gosteh s Kosovom in doma s Švico) osvojila vsaj štiri točke, bi lahko morda že izpadla iz boja za vsaj drugo mesto, s tem pa tudi možnosti uvrstitve na SP 2026.

Slovenija je na stadionu St. Jakob Park v okvir vrat tekmeca sprožila le en strel. Foto: Reuters

To bi bila velika škoda za slovenski nogomet, kapetan Jan Oblak pa bi pri 32 letih izgubil enega zadnjih vlakov za uresničitev otroških sanj, nastopanje na mundialu. Porazgubila pa bi se tudi pozitivna energija, ki jo je podal lanskoletni Euro 2024, znova pa bi oživelo vprašanje, ali je Slovenija resnično sposobna dosegati želene rezultate le s pomočjo previdnega in pragmatičnega nogometa, ki nima veliko rezervnih pomožnih scenarijev za dosego cilja.