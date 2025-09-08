Legendarni Cime si je privoščil Švicarje: To je bila nora zgodba

Ko smo Sebastjana Cimirotiča spomnili na to, kako je pred skoraj četrt stoletja v Baslu popeljal Slovenijo do velike zmage nad Švico (1:0), kar ni mogel verjeti, koliko časa je že minilo od znamenitega zadetka. "Že kar 24 let? Joj, mati moja, kako leti čas. A te tekme se vseeno spominjam, kot da bi bila včeraj. To je bila nora zgodba. Naj vam jo predstavim," si je vzel čas za Sportal in se z mislimi preselil k dogajanju 6. junija 2001 na stadionu St. Jakob Park, hkrati pa dodal, da bo zvečer držal pesti, da bi podoben uspeh na omenjenem prizorišču proslavljala tudi Kekova četa.

Zadetki se razlikujejo med seboj. Nekateri ostanejo bistveno dlje v spominu, najbolj izbrani in izstopajoči pa si pridobijo celo oznako epskih razsežnosti in grejejo srca navijačev kot le redki. Med zadnje zagotovo spada strelski prvenec Sebastjana Cimirotiča.

Nekdanji velemojster driblingov in nepredvidljivih potez je strelski prvenec za reprezentanco proslavljal ob še kako pomembnem trenutku za slovenski nogomet. Igrale so se kvalifikacije za SP 2002, Slovenija pa je gostovala pri močni Švici. Neuspeh bi jeziček na tehtnici v boju za mundial usmeril na stran Švicarjev, zato je bila to še kako pomembna tekma za Katančevo četo.

Debelo ga je pogledal in vprašal, ali se mu je zmešalo

Sebastjan Cimirotič sploh ni verjel, da bo v Baslu veliko igral, a je nato v igro vstopil že v 30. minuti. Foto: Guliverimage Sprva sploh ni kazalo, da bi legendarni Ljubljančan lahko dobil priložnost za nastop. "Pred tekmo sem imel težave z gležnjem. Takratni fizioterapevt Daso (Anton Šercer, op. p.) mi ga je bandažiral, sam pa sem mu govoril, zakaj mi sploh to počne, saj sploh ne bom igral. Ali pa bom zelo malo. A mi je Daso dejal, naj bom tiho, saj bom danes dosegel zadetek. Takrat sem se lahko njegovim besedam le nasmehnil. Debelo sem ga pogledal in vprašal, ali se mu je zmešalo. A res. Na tekmi me je selektor Katanec hitro poslal v igro, že v 30. minuti sem zamenjal Amirja Karića, ki je imel nekaj težav s švicarskim igralcem," ga je Srečko Katanec nenadejano poslal v ogenj že v prvem polčasu.

"Nato pa sem čakal in čakal na priložnost. S pomočjo Henchoza, ki mu je spodrsnilo, sem jo tudi dočakal in dosegel zadetek. Prvi gol za reprezentanco. Sreči ni bilo videti konca, to je bilo nepozabno. Takoj po golu sem se spomnil na Dasa. Stekel sem do njega in ga objel. Le kako je vedel?" se je takrat v navalu sreče, saj je s svojim zadetkom v Baslu v 82. minuti utišal švicarske navijače, hkrati pa poskrbel za norijo v Sloveniji, spraševal, kako je Anton Šercer vedel in čutil nekaj več. In to na tekmi z ogromnim vložkom, saj je Slovenija s temi tremi točkami ostala konkretno v igri za SP 2002.

Nepozaben "ringlšpil" Cimeta, Pajota in Mileta

To je bil njegov reprezentančni prvenec. Pozneje je dosegel še nekaj "epskih" zadetkov, tudi tistega zgodovinskega, prvega za Slovenijo na svetovnem prvenstvu, ali pa tistega atraktivnega za zmago nad Italijo v Trstu.

Nekdanji ljubljenec slovenskih nogometnih navijačev je danes trener mlajših selekcij Slovana. Foto: Ana Kovač

Večkrat se mu pred očmi izrišejo tudi prizori s tekme v Baslu. Pogosto je v to prisiljen, saj ga osebe, s katerimi se druži, pogosto vračajo v spomine. V njegove najlepše spomine, ko je razveseljeval navijače Slovenije.

Srečko Katanec je zlato generacijo popeljal tako na EP 2000 kot tudi SP 2002. Foto: AP / Guliverimage "Na tisti tekmi sem si še kako zapomnil 'ringlšpil', ki smo si ga privoščili na levi strani s Pavlinom in Ačimovićem. Odločili smo se, da bomo zadržali žogo čim dlje v naših nogah. To je Švicarje jezilo. Že tako so bili nervozni, saj so zaostajali, še bolj pa so bili po tem, ko smo jim sredi Basla pustili 'ringlšpil'. To jih je bolelo in naše podajanje so končali na podel način, z grobim prekrškom nad Miletom. To je bilo neprecenljivo. Da lahko utišaš celoten stadion v Baslu. V bistvu vso Švico," se je spominjal, kako so bili gostitelji prepričani o zmagi.

"Bili so pač favoriti, igrali so doma. Mogoče so nas tudi malce podcenjevali. Zato je bila naša zmaga še slajša. Vse to smo izkoristili. Vedno smo veljali za ponižno, skromno reprezentanco, ki pa je znala takrat, ko je bilo treba, dati piko na i, izvleči iz sebe posebnega aduta. Velike tekme smo odigrali vrhunsko. In to je bila ena do teh," je z veseljem še enkrat obudil spomin na enega najpomembnejših zadetkov v karieri, ki je tudi tlakoval pot Sloveniji do preboja na SP 2002.

Desetkrat greš na pamet, enajstič pa te nagradi

Stephane Henchoz si je privoščil veliko napako, ki jo je hitri Ljubljančan izkoristil. Foto: Guliverimage Dosegel ga je po veliki napaki Stephana Henchoza. Pri rezultatu 0:0, ki je bolj odgovarjal gostiteljem kot Slovencem, mu je spodrsnilo. Takratni branilec Liverpoola je žogo v 82. minuti vrnil vratarju tako katastrofalno, da je svojo priložnost začutil hitri in eksplozivni Cime. Spremljal je akcijo, sprejel darilo in se nepričakovano znašel v dvoboju iz oči v oči z vratarjem Švice. Ko ga je hladnokrvno matiral, njegovi sreči ni bilo videti konca.

"Henchozu je spodrsnilo. To je bilo neke vrste predvidevanje, instinkt. To je prirojena zadeva. Poskušaš desetkrat in greš na pamet, da bi prišel do žoge, enajstič pa te to nagradi. To je čar nogometa, ki ga vsi obožujemo," se mu je posrečila sanjska poteza, s katero je postal prvi junak srečanja.

Keku zaupa, srečo želi tudi Budicinu

Slovenija je v petek dvakrat zaostajala proti Švedski, a nato vselej izenačila. Nazadnje v 90. minuti po zaslugi Žana Vipotnika. Foto: Aleš Fevžer Kako pa se bo razpletel današnji dvoboj med Švico in Slovenijo? "Čaka nas zelo težka tekma, a Slovenija pod vodstvom Matjaža Keka zna takšne tekme odigrati kakovostno. Zna analizirati in se dobro pripraviti na tekmeca. Točno vedo, katere so največje hibe Švicarjev. V Basel lahko gremo z velikim optimizmom, saj smo odigrali super tekmo s Švedsko, ki je bila zame v Ljubljani favorit. V tej skupini je še vse odprto, odpisal ne bi niti Kosova. Ko pogledaš imena njegovih igralcev in njihovih klubov, zagotovo ne moreš odpisati takšne reprezentance. Doma bo trd oreh prav vsakemu. Teh tekem se tudi najbolj bojim. To so tekme, na katerih ne dobiš veliko, lahko pa ogromno izgubiš. Gostovanja na Švedskem in v Švici spadajo med najlažje tekme," je nekdanji reprezentančni napadalec, danes pa trener mlajših selekcij pri ljubljanskem Slovanu, prepričan, da bo Kekova četa zvečer namučila vodilno reprezentanco v kvalifikacijski skupini, ki zelo redko izpušča nastope na največjih tekmovanjih.

Pozdravlja tudi novopečenega asistenta selektorja Matjaža Keka. To je Hrvat Fausto Budicin, ki si je pred leti delil slačilnico pri Olimpiji tudi s Cimirotičem. Takrat še za Bežigradom.

Fausto Budicin v strokovnem štabu Slovenije sodeluje tudi z Matjažem Kekom mlajšim. Foto: Aleš Fevžer

"Fausto je enkraten dečko. Z glavo je v nogometu, pozneje sem ga večkrat srečal na Reki na različnih prijateljskih tekmah. Že takrat je bil vodja mladinskega pogona. Rijeka je eden največjih klubov na Hrvaškem. In če ti ponudi takšno funkcijo, to pomeni, da nekaj znaš in imaš kakovost," se že veseli, da bi se ob prihodnjih reprezentančnih akcijah kdaj srečal in zaklepetal z nekdanjim soigralcem.

Zanj drži pesti in navija, da bi Slovenija zvečer po 24 letih znova osvojila Basel. Tako kot ga je že v začetku junija 2001, ko je Cime dvignil Slovenijo na noge. Spektakel na St. Jakob Parku se bo začel ob 20.45.