Slovenska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek ob 20.45 v Baslu igrala drugo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec bo Švica, ki bo v vlogi papirnatega favorita, toda v slovenskem taboru napovedujejo boj za nov pozitiven izid.

"Kvalifikacije so zelo kratke in kaj veliko možnosti za popravke ni. Šteje vsaka točka, na koncu koncev smo tudi mi Švedom dve vzeli. Tudi v Baslu bomo na svoj način poskusili priti do pozitivnega izida, ne glede na to, da so Švicarji favoriti, kar so dokazali, ko so v prvem polčasu razbili reprezentanco Kosova," je pred drugim obračunom v kvalifikacijah povedal selektor Slovenije Matjaž Kek.

Zavedajo se moči Švice, toda ...

"Mi bomo poskusili razviti naše dobre stvari in zmanjšati nepotrebne napake na minimum, saj kot smo videli tudi v Stožicah, se na tej ravni kaznuje vsaka napaka." Foto: Aleš Fevžer V uvodnem krogu je slovenska vrsta v skupini B doma igrala 2:2 s Švedsko, "trenutno brutalno učinkovita" Švica, kot se je izrazil njen najnevarnejši napadalec Breel Embolo, pa je s 4:0 odpravila Kosovo.

Tudi Kek pozna kakovosti ponedeljkovega tekmeca. "Zavedamo se moči Švice, kar je dokazala na prvi tekmi, jasno pa je, da razmišljamo o naših stvareh, kako se kosati z njimi in kako jih prisiliti, da se v določenih obdobjih tekme tudi oni branijo," je nadaljeval Kek.

"Jasna nam je individualna in kolektivna kakovost Švice, ki se stalno potrjuje na evropskih in svetovnih igriščih. Mi pa bomo poskusili še razviti naše dobre stvari in zmanjšati nepotrebne napake na minimum, saj kot smo videli tudi v Stožicah, se na tej ravni kaznuje vsaka napaka," je opozoril selektor.

Še enkrat je poudaril, da je na prvem mestu razmišljanje o svoji ekipi in o taktični pripravi, "saj za treninge praktično ni časa".

Odpadel Mlakar, še nekaj igralcev ima težave

Pred odhodom v Basel je iz reprezentance odpadel Jan Mlakar zaradi poškodbe, še nekaj igralcev pa čuti utrujenost in ima določene težave po zahtevnem petkovem obračunu s Švedi.

"Izbrali bomo tiste, ki se bodo sposobni meriti z zelo visokim ritmom Švicarjev. Nisem prepričan, če so vsi igralci na ravni, da lahko odigrajo dve tako močni tekmi. Z veliko želje in motiva pa lahko marsikaj kompenziraš, kar se je videlo na tekmi s Švedsko," je zaključil Kek v upanju, da bodo on in njegovi fantje zastavljen načrt uspešno izpeljali na stadionu St. Jakob Park, ki sprejme dobrih 38.000 gledalcev.

Breel Embolo je Kosovu zabil dva gola, jutri bo ogrožal Jana Oblaka. Foto: Guliverimage

Švicarji izpostavljajo Šeška in Oblaka

V švicarskih medijih, vključno z njihovo radiotelevizijo SRF, največjo slovensko grožnjo vidijo v napadalcu Benjaminu Šešku, "ki lahko vedno naredi razliko", največja moč je kolektiv, vrhunec pa obramba na čelu z "vratarjem svetovnega formata Janom Oblakom".

V petek je resda slednja prejela dva gola na tekmi s Švedi, a pred tem v letu 2025 niti enkrat več kot enega, leta 2024 pa je le dvakrat prejela več kot zadetek.

Švicarji dodajajo, da bodo Kekovi nogometaši v Baslu zaigrali previdneje kot v petek, in pravijo, da je zato spodbudno, da je švicarski napad v boljši formi kot kdaj koli prej (prvič je reprezentanca dosegla štiri gole na treh zaporednih tekmah). A hkrati opozarjajo, da bo glede na slovenske kvalitete ta niz težko nadaljevati.

Slovenija se je s Švico, ki je najvišje na lestvici Mednarodne nogometne zveze v skupini B, skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.

