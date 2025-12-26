Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
26. 12. 2025,
8.02

Liga ABA, 12. krog

Krka pri Prepeliču, izjemno pomemben obračun za Ilirijo, Olimpija v Beogradu

Š. L.

KK Krka : Partizan, Žak Smrekar | Krka bo danes gostovala pri Dubaju. | Foto Filip Barbalić

Krka bo danes gostovala pri Dubaju.

Foto: Filip Barbalić

Za uvod v 12. krog lige ABA bo Krka danes gostovala pri Dubaju Klemna Prepeliča. Perspektiva Ilirija bo v soboto na izjemno pomembnem obračunu gostila Vienno Gregorja Glasa, Cedevito Olimpijo pa čaka zahtevno gostovanje pri Crveni zvezdi.

Mega Urbana Krofliča bo v soboto gostovala pri Budućnosti, Studentski centar Matica Rebca se bo mudila pri Cluju-Napoci. Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril s Partizanom.

Liga ABA, 12. krog

Petek, 26. december:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Ponedeljek, 29. december:

Lestvica:

