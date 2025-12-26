Petek, 26. 12. 2025, 8.02
12 ur, 59 minut
Liga ABA, 12. krog
Krka pri Prepeliču, izjemno pomemben obračun za Ilirijo, Olimpija v Beogradu
Za uvod v 12. krog lige ABA bo Krka danes gostovala pri Dubaju Klemna Prepeliča. Perspektiva Ilirija bo v soboto na izjemno pomembnem obračunu gostila Vienno Gregorja Glasa, Cedevito Olimpijo pa čaka zahtevno gostovanje pri Crveni zvezdi.
Mega Urbana Krofliča bo v soboto gostovala pri Budućnosti, Studentski centar Matica Rebca se bo mudila pri Cluju-Napoci. Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril s Partizanom.
Liga ABA, 12. krog
Petek, 26. december:
Sobota, 27. december:
Nedelja, 28. december:
Ponedeljek, 29. december:
Lestvica: