Dancem ponovitev zadnjega finala, že prvi tekmi postregli z dramo

Na evropskem prvenstvu v rokometu se je z današnjimi tekmami v skupini I začel glavni del tekmovanja, ki poteka v danskem Herningu in švedskem Malmöju. Na ponovitvi zadnjega finala EP so se Danci oddolžili Francozom za poraz izpred dveh let in zmagali z 32:29. Na prvi tekmi so Nemci z 32:30 premagali Portugalce, tudi drugo srečanje pa je postreglo z dramatično končnico, v kateri so Norvežani s 35:34 premagali Špance, sodnika pa sta na koncu najprej dosodila sedemmetrovko Špancem, a jo po ogledu posnetka razveljavila. Napredovanje so si po treh zmagah v prvem delu s popolnim izkupičkom zagotovili tudi Slovenci, ki jih prva tekma proti domačinom v Malmöju čaka v petek ob 20.30.

V prvem polčasu na tekmi med Nemčijo in Portugalsko je bilo vse odprto, saj nobeni od ekip ni uspelo priti do višje prednosti od dveh zadetkov, ob koncu prvega polčasa pa sta bili ekipi izenačeni. Čeprav je Portugalska v drugem polčasu ostajala v igri, se je vedno bolj mučila, da bi zatresla mrežo Andreasa Wolffa. Miro Schluroff je za Nemčijo v drugem polčasu dosegel sedem golov, Lukas Zerbe pa je 38 sekund pred koncem dosegel odločilno sedemmetrovko. Portugalci so v zadnjih minutah besneli nad odločitvami sodnikov, enako tudi po koncu, a brez uspeha in točki sta odšli k Nemcem.

Nemci so premagali Portugalce. Foto: Guliverimage

V drugi del tekmovanja so sicer z dvema točkama krenili Portugalci, Nemci in Francozi, z ničlo pa Španci, Norvežani in Danci, ki so v zadnjem krogu prvega dela presenetljivo izgubili proti Portugalcem.

Slovence v petek čakajo domačini Švedi

V skupini II bodo iz skupine D poleg Slovencev še Švicarji, iz skupine E sta napredovali reprezentanci Švedske in Hrvaške, v skupini F pa sta bili najboljši Islandija in Madžarska.

Slovenija se bo v prvem krogu drugega dela najprej pomerila s favorizirano Švedsko, ki je po slavju proti Hrvaški v sredo v drugi del odnesla dve točki, tako kot Švedska. Švicarji se bodo pomerili z Madžarsko, obe zasedbi sta napredovali brez točk, medtem ko se bodo Hrvati isti dan spopadli z Islandijo, ki ima na računu dve točki po tesni zmagi prvega dela proti Madžarom.

Drugi del tekmovanja s štirimi tekmami za vsako izbrano vrsto bo trajal do 28. januarja, polfinalni tekmi in obračun za 5. mesto bodo 30. januarja v Herningu, kjer bosta tudi finale in tekma za 3. mesto 1. februarja.

Četrtek, 22. januar:

Lestvici:

Drugi del:

