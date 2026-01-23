Oven

Tudi danes boste samski razpoloženi za spoznavanje novih oseb. Pričakujte družabno popoldne. Spoznali boste nove ljudi, s katerimi boste lahko v prihodnosti gradili na odnosih. Naravnani boste k iskanju ljubezni. Vezanim pa dan ne bo najbolj naklonjen, saj bosta s partnerjem oddaljena – čustveno ali fizično.

Bik

Nadrejeni imajo o vas veliko boljše in lepše mnenje, kot pa vam to dajo vedeti. V to se boste kaj kmalu tudi prepričali, ko boste dobili želeno napredovanje ali ponudbo za boljšo službo. Z odprtimi rokami sprejmite vse izzive. Obdobje je ravno tako ugodno za nakup ali prodajo nepremičnin.

Dvojčka

Bližje kot bo konec dneva, tako se boste tudi vi počutili bolj sproščeno in svobodno. Ne bo več napetosti. Po vsej verjetnosti boste odpotovali nekam na poslovno pot ali pa na zasebni obisk v tujino, kjer boste prišli do zanimivih poslovnih zamisli. Bodite previdni z denarjem, varčujte ga in ne zapravljajte za drage stvari.

Rak

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite.

Lev

Danes boste morda videli vse v temnejši luči, kot to dejansko bo. Nezadovoljni ste s položajem, ki ga imate in nimate dovolj motivacije, da bi se borili, saj vas blokira čustvena neizpolnjenost. Ne začenjajte ničesar, če boste delali polovično. Kar ste prevzeli nase, nujno opravite do konca.

Devica

Delo bo danes za vas najbolj pomembna stvar na svetu. Z vsemi silami se boste borili za svojo pozicijo, želeli boste biti korak pred vsemi, kar vam bo tudi uspevalo. Kmalu se bo začelo izboljševati tudi stanje vašega bančnega računa, predvsem s pomočjo poslov, ki vam bodo prinesli hiter zaslužek. A boste morali tudi tvegati.

Tehtnica

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Škorpijon

Ugotovili boste, da lahko ponudite še mnogo več, kot ste do sedaj. Vendar pa kljub temu vi svojih kriterijev kar ne boste znižali. Še več, morda boste postali kar malce prezahtevni. Bodite bolj optimistični in prilagodljivi, bolje se boste počutili in lažje vam bo. Premislite!

Strelec

Vaša ljubezenska predvidevanja danes bodo v glavnem napačna. To vam utegne nakopati slabo voljo popolnoma po nepotrebnem. Sploh vezanim horoskop svetuje, da bi več pozornosti namenjali komunikaciji s partnerjem, saj se bo pokazalo precej stvari, ki bi jih bilo vredno skupaj predebatirati.

Kozorog

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali, da boste vse naloge končali pred rokom. Če vam določene stvari niso po godu, morate to povedati.

Vodnar

Za vas bo koristno, če se boste pogovorili z bližnjimi. Delite z njimi načrte ter ideje. To bo ugoden čas, da pošljete sporočilo osebi, ki vam je pri srcu. Vzemite telefon v roke ali pošljite spletno pošto. Povejte ji, kako resnično čutite. Najverjetneje boste dobili veliko bolj ugoden odgovor od pričakovanega.

Ribi

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh. Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje.