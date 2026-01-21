Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
21. 1. 2026,
22.18

Na kakšen zmenek povabiti določen znak horoskopa?

V astrologiji zvezde vplivajo tudi na najintimnejše trenutke z vašo ljubljeno osebo. Če iščete idejo, kako z zmenkom navdušiti partnerja, preverite, kakšna doživetja najbolj ustrezajo njegovemu znaku horoskopa.

Oven: pustolovski izlet

Ovni so znani po svoji energičnosti in ljubezni do pustolovščin. Če ga povabite na avanturistični zmenek, bo lahko raziskal svojo pogumno plat in z vami ustvaril nepozabne spomine.

Bik: večerja ob svečah

Biki obožujejo udobje in čutne užitke. Večerja ob svečah, ki se bo končala z razkošno čokoladno sladico, bo povsem ustrezala njihovemu prefinjenemu okusu in potrebi po intimi.

Dvojčka: ples pod zvezdami

Dvojčki so komunikativni in družabni, romantičen ples na prostem pa jim bo dal priložnost za izmenjavo idej in čustev skozi gibanje, medtem ko bodo uživali v romantičnem okolju.

Rak: romantičen piknik

Raki so čustveni in družinsko naravnani. Piknik na obrežju jezera, reke ali ob morju jim bo dal možnost, da s partnerjem preživijo prijetne trenutke v naravi, ki jim bodo dali občutek varnosti in povezanosti.

Lev: luksuzni spektakel

Levi so radi v središču pozornosti in obožujejo razkošje. Večerja v ekskluzivni restavraciji s čudovitim razgledom bo zadovoljila njihovo potrebo po glamurju, vaša izbira pa jih bo navdušila.

Devica: sprehod v naravi

Device so praktične in metodične. Umirjen sprehod po parku ali gozdu, ki mu sledi doma skuhana večerja, bo priložnost, da pokažejo svojo pozorno plat in s partnerjem doživijo popolno romantiko.

Tehtnica: večer za kulturo

Tehtnice so esteti in obožujejo umetnost. Obisk galerije, muzeja ali gledališča jim bo omogočil, da uživajo v lepoti in ustvarjalnosti, nato pa se lahko o doživetju tudi poglobljeno pogovorita.

Škorpijon: skrivnostna soba pobega

Škorpijoni so strastni in imajo radi izzive. Sobe pobega so zanje idealna priložnost, da preizkusijo svoje intelektualne in strateške veščine, vse skupaj pa je odeto v tančico skrivnosti, kar obožujejo.

Strelec: plesni tečaj

Strelci so avanturisti in vedno pripravljeni na nova doživetja. Tečaj plesa, ki ga še ne poznajo ali obvladajo, jim bo dal priložnost, da se naučijo novih veščin in ustvarijo nepozabne skupne trenutke.

Kozorog: vinska degustacija

Kozorogi so ambiciozni in nadvse cenijo kakovost. Pokušina vin jim bo omogočila, da uživajo v vrhunskih proizvodih, medtem ko partnerju pokažejo svojo sofisticirano plat.

Vodnar: noč s teleskopom

Popoln zmenek za vodnarja je nekaj nekonvencionalnega, kar stimulira njihove misli. Če jih odpeljete na opazovanje vesolja s profesionalno opremo, jih bo navdušilo druženje z intelektualnim pridihom.

Ribi: razvajanje telesa in duha

Ribe so sočutne in sanjaške. Obisk velnesa jim bo omogočil, da se sprostijo in s partnerjem povežejo na globlji ravni. Medtem ko se bosta telesno razvajala, se bodo povezali tudi vajini čuti in misli.

Preverite svoj današnji horoskop.

