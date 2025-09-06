Ronaldo z dvema goloma in novim rekordom

Po razburljivem dogajanju v četrtek in petek , ko je slovenska reprezentanca po zadetku Žana Vipotnika v zadnji minuti remizirala s Švedsko (2:2), so se kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 nadaljevale še v skupinah F, H in K. Portugalska je z neuničljivim kapetanom Cristianom Ronaldom igrala prvič po osvojitvi lige narodov in s 5:0 premagala Armenijo. Ronaldo je dal na rekordni 222. tekmi dva gola. Že ob 15. uri je bila v Rigi na delu Srbija. Zmagala je z golom Dušana Vlahovića (1:0). Tudi Anglija je imela na papirju lahkega nasprotnika, Andoro, ki jo je premagala z 2:0.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Sobota, 6. september:

Ronaldo dosegel nov rekord, še en na dosegu

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters To je bila prva tekma Portugalske v kvalifikacijah za SP 2026. Od prve minute je znova igral neuničljivi 40-letni kapetan Cristiano Ronaldo. Ta je v bogati karieri že štirikrat prej igral proti Armeniji in dosegel pet zadetkov, nazadnje se je v Erevanu mudil leta 2015, ko je prispeval hat-trick in pomagal Portugalski do zmage s 3:2. Ronaldo je za izbrano vrsto nastopil že 222., kar je nov svetovni rekord. Izboljšal pa je tudi število svojih zadetkov. Dosegel je 139., ko je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Portugalske z 2:0, in še 140., ko je v drugem polčasu povišal na 4:0. Končni izid na tekmi je bil 5:0. Zadela sta še Joao Cancelo in dvakrat Joao Felix.

Ronaldo lovi tudi rekord v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je zdaj dosegel že 38 zadetkov in na večni lestvici zaostaja le še za Carlosom Ruizom (Gvatemala – 39), na drugem mestu je tako prehitel Lionela Messija (Argentina – 36). Ker pa Messija letos čaka le še ena kvalifikacijska tekma, Ronalda pa kar šest, je Portugalec na dobri poti, da bo postal svetovni rekorder tudi v tej rubriki. Skupno pa je v karieri zabil že 942 golov.

Tri točke za Srbijo v mestu, ki gosti EuroBasket

Dušan Vlahović je v 12. minuti zadel za vodstvo Srbije z 1:0. Foto: Reuters V skupini K se je dogajanje začelo že ob 15. uri. V Rigi, kjer potekajo izločilni deli EuroBasketa, sta se za kvalifikacijske točke merili Latvija in Srbija. Gostje so bili veliki favoriti, a so zmagali z minimalno prednostjo 1:0. Edini zadetek na tekmi je že v 12. minuti zabil Dušan Vlahović. Čeprav so imeli Srbi še kar nekaj priložnosti, ki jim jih tudi po zaslugi domačega vratarja Krišjanisa Zvedrisa ni uspelo unovčiti, bi Latvijci v sodniškem dodatku kaj lahko prišli do izenačenja, vendar je Andrejs Ciganiks zadel vratnico.

V skupini K pa sta igrali Anglija in Andora. Trije levi so pod vodstvom selektorja Thomasa Tuchla junija v gosteh ugnali žepno državico z le 1:0. Tokrat je bila tekma v Birminghamu, rezultat pa 2:0. Angleži se ogrevajo za torek, ko jih čaka bolj zahtevno gostovanje pri Srbih v Beogradu. Na seznam poškodovanih (Cole Palmer, Jude Bellingham, Adam Wharton in Bukayo Saka) se je vpisal tudi John Stones, tako da Anglija ni v najboljši postavi.

V napadu Andore je igral član sežanskega tabora Ricard Cucu Fernandez. Angleži so andorsko obrambo prvič strli v 25. minuti, ko je Christian Garcia z glavo dosegel avtogol. Drugi gol je po dobri uri igre prispeval Declan Rice po strelu z glavo. Angleži so sicer imeli na tekmi več kot 80 odstotkov časa žogo v svoji posesti, a kljub obilici napadalnih orožij jim ni uspelo povsem povoziti palčka iz Pirenejev, ki se je branil z vsemi možmi.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Sobota, 6. september:

Lestvice: