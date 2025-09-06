Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 9. 2025,
9.21

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Maroko kvalifikacije za SP 2026

Sobota, 6. 9. 2025, 9.21

35 minut

Kvalifikacije za SP

Maroko 17. udeleženec svetovnega prvenstva

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Moroko | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Maroški nogometaši so postali prva afriška ekipa in skupno 17., ki si je zagotovila udeležbo na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje poletje potekalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Maroko si je s šesto zmago v prav toliko nastopih zagotovil prvo mesto v skupini E afriških kvalifikacij, saj je doma premagal Niger s 5:0.

Z 18 točkami je Maroko postal nedosegljiv za drugouvrščeno Tanzanijo, ki ima 10 točk, do konca kvalifikacij pa sta pred Tanzanijo le še dve tekmi. Tretjeuvrščeno Zambijo in četrtouvrščeni Niger imata vsak po šest točk in tri tekme do konca ter prav tako ne moreta prehiteti Maroka.

Za Maroko bo to sedmi nastop na svetovnih prvenstvih, na prejšnjem leta 2022 v Katarju je postal prva afriška država, ki se je uvrstila v polfinale, ko je na koncu zasedel četrto mesto.

Pred Marokom si je mesto na svetovnem prvenstvu zagotovile tri gostiteljice, ZDA, Mehika in Kanada, šest azijskih reprezentanc Japonska, Iran, Južna Koreja, Uzbekistan, Jordanija in Avstralija, Nova Zelandija kot zmagovalka Oceanije ter šest reprezentanc iz Južne Amerike Argentina, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija in Paragvaj.

Tudi Egipt se je približal svetovnemu prvenstvu, saj je z domačo zmago proti Etiopiji z 2:0 in goloma iz kazenskih strelov ohranil prednost petih točk pred Burkino Faso, ki je kot gost premagala Džibuti s 6:0, obe ekipi pa imata do konca kvalifikacij še po tri tekme.

Južnoafriška republika je tudi storila korak proti SP, ko je v skupini C premagal Lesoto s 3:0. Lesoto je bil gostitelj, a je bila tekma v južnoafriškem Manguangu. Tri kroge pred koncem je JAR na vrhu skupine s 16 točkami, pet več jih ima od drugega Benina in devet od Nigerije, ki je odigrala tekmo manj.

Preberite še:

Slovenija Švedska
Sportal Matjaž Kek po dragoceni točki napovedal spremembe
kvalifikacije za SP 2025 slovenska nogometna reprezentanca
Sportal Lovrić v 35. sekundi drugega polčasa in Vipotnik v 90. minuti za veliko točko Slovenije
Švedska navijača
Sportal Norišnica v Ljubljani, Švedi preplavili prestolnico, vse je v rumenem! #video
Maroko kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.