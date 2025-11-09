Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

9. 11. 2025
12.00

45 minut

Inter Miami Lionel Messi

Dva Messijeva gola za zgodovinsko napredovanje Interja

Lionel Messi je k pomembni zmagi Inter Miamija prispeval dva zadetka.

Lionel Messi je k pomembni zmagi Inter Miamija prispeval dva zadetka.

Foto: Reuters

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je dvakrat zadel za Inter Miami, ki je doma s 4:0 premagal Nashville in se uvrstil v drugi krog končnice MLS. Ekipa s Floride bo prvič v svoji zgodovini igrala v četrtfinalu prvenstva MLS oziroma polfinalu vzhodne konference. Lionesl Messi je zadel v 10. in 39. minuti. Po odmoru je dvakrat zadel tudi Tadeo Allende (73, 76.).

Inter je napredoval z 2:1 v zmagah. V naslednjem krogu se bo pomeril s Cincinnatijem, ki je prav tako z 2:1 dobil dvoboj proti Columbus Crewu.

Od konferenčnega polfinala dalje v ligi MLS le ena tekma odloča o napredovanju v naslednji del. Gostitelj bo Cincinnati, ki je redni del končal višje na lestvici.

Lani ekipi, ki jo je vodil osemkratni najboljši igralec na svetu Messi, presenetljivo ni uspelo napredovati dlje od prvega kroga končnice, potem ko je bila najboljša v rednem delu sezone.

