STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
17.52

Lionel Messi podaljšal pogodbo z Miamijem

STA

Lionel Messi je podaljšal pogodbo z Miamijem.

Lionel Messi je podaljšal pogodbo z Miamijem.

Foto: Reuters

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi se je z Interjem iz Miamija dogovoril za podaljšanje pogodbe, je v četrtek prek omrežja X potrdila liga MLS. Nova pogodba 38-letnega argentinskega superzvezdnika naj bi Argentinca zavezovala, da bo v Miamiju ostal do konca sezone leta 2028, so za AFP potrdili viri, ki so seznanjeni s pogodbo.

Klub finančnih podatkov podaljšanja sodelovanja še ni objavil.

Messi, ki je po neuradnih podatkih imel tudi bogate ponudbe Arabcev, a je vse zavrnil, je pred prihodom v ZDA igral za Barcelono in pariški PSG.

S podaljšanjem pogodbe je Messi razveselil tudi argentinske navijače, saj je zdaj malo verjetno, da ne bi igral na svetovnem prvenstvu naslednje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.

