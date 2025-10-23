Četrtek, 23. 10. 2025, 17.52
Lionel Messi podaljšal pogodbo z Miamijem
Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi se je z Interjem iz Miamija dogovoril za podaljšanje pogodbe, je v četrtek prek omrežja X potrdila liga MLS. Nova pogodba 38-letnega argentinskega superzvezdnika naj bi Argentinca zavezovala, da bo v Miamiju ostal do konca sezone leta 2028, so za AFP potrdili viri, ki so seznanjeni s pogodbo.
Klub finančnih podatkov podaljšanja sodelovanja še ni objavil.
Messi, ki je po neuradnih podatkih imel tudi bogate ponudbe Arabcev, a je vse zavrnil, je pred prihodom v ZDA igral za Barcelono in pariški PSG.
S podaljšanjem pogodbe je Messi razveselil tudi argentinske navijače, saj je zdaj malo verjetno, da ne bi igral na svetovnem prvenstvu naslednje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.