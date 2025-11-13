V praški katedral sv. Vida bodo prihodnje leto zazvenele nove orgle. Izdelali so jih v delavnici nemškega izdelovalca orgel Gerharda Grenzinga v Španiji, trenutno pa poteka njihovo uglaševanje in prilagajanje akustiki prostora. Otvoritveni koncert je napovedan za 15. junij 2026.

V katedrali na Praškem gradu, ki so jo začeli graditi leta 1344 in je vpisana na Unescov seznam kulturne dediščine, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP zamenjali že več kot deset orgel, nazadnje so bile nove orgle nameščene leta 1931. Vendar pa so se izkazale za neustrezne za akustiko katedrale, v kateri so lani našteli 2,6 milijona obiskovalcev.

"Sprva je bilo mišljeno, da v katedrali namestijo orgle, ki bodo največje na svetu. A kot se pogosto zgodi z velikimi načrti, se tudi ta ni uresničil," je povedal organist Stepan Svoboda in dodal, da so tako na velike orgle čakali skoraj stoletje.

Orgle z več kot šest tisoč piščalmi

Orgle z več kot 6000 piščalmi v velikosti od nekaj milimetrov do 11 metrov, so bile najprej sestavljene v Španiji, nato razstavljene in s tovornjaki prepeljane v Prago. Iz njih naj bi organist izvabil zvok, ki bo po besedah vodje Fundacije za orgle sv. Vida Vojtecha Matla "prijeten češkemu poslušalcu". Kot je še povedal, je Grenzing obiskal več čeških cerkva in natančno preučil tamkajšnje orgle. Ko je ugotovil, da porozne peščene stene praške katedrale upočasnjujejo zvok, je v zadnjem trenutku spremenil projekt.

Enajst let priprav: orgle marca začeli nameščati, trenutno poteka uglaševanje

Po enajstih letih priprav so orgle marca začeli nameščati v katedrali. Trenutno poteka uglaševanje, za katerega bodo predvidoma potrebovali 900 ur. Ker je čez dan katedrala odprta za obiskovalce, dela potekajo po zaprtju in do polnoči. Kot je povedal mojster Andre Lacroix, je zvok vsake cevi prilagodil novemu okolju. "Moramo se posvetiti vsem zvočnim parametrom, piščal za piščaljo," je dodal.

Z donacijami so doslej zbrali 114 milijonov kron oziroma 4,58 milijona evrov. Kot je še povedal Matl, bodo orgle stale 105 milijonov kron, projektiranje 25 milijonov, potrebujejo pa tudi sredstva za vse potrebne teste.