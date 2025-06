Čehi obkrožili rusko veleposlaništvo v Pragi. Kaj se dogaja?

Po ruskem napadu na Ukrajino so v številnih državah, ki so na strani Ukrajine, namenoma preimenovali ulice, na katerih so ruska veleposlaništva. To je še posebej izrazito v Pragi, kjer so ulico, na kateri je rusko veleposlaništvo, preimenovali v Ulico ukrajinskih herojev.

V češkem zgodovinskem spominu je seveda še vedno močno prisotno leto 1968, ko je Moskva s pomočjo še drugih članic Varšavskega pakta zadušila praško pomlad.

Trg Borisa Nemcova in Ulica ukrajinskih herojev

Da so v Pragi nezadovoljni s Putinovo Rusijo, so pokazali že februarja 2020, ko so trg nasproti ruskega veleposlaništva preimenovali v Trg Borisa Nemcova (češ. Náměstí Borise Němcova). Ta je bil velik kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, leta 2015 pa so ga ubili v atentatu nedaleč od Kremlja.

This is what we have in Prague: pic.twitter.com/gc1x86LjyX — Jakub Janda 楊雅嚳 (@_JakubJanda) May 13, 2025

Po preimenovanju trga je rusko veleposlaništvo zamenjalo svoj naslov – drugi vhod v zgradbo veleposlaništva je bil tako zdaj glavni vhod. Aprila 2022 pa so v Pragi preimenovali tudi ulico, ob kateri je veleposlaništvo, in sicer v Ulico ukrajinskih herojev (češ. Ukrajinských hrdinů).

Skakunov most in Promenada Ane Politkovske

Prej most brez imena, ki je v bližini veleposlaništva, pa so poimenovali Skakunov most (češ. Skakunův most) po ukrajinskem vojaku Vitaliju Skakunu. Ta je na prvi dan ruske invazije, 24. februarja 2022, razstrelil most, da je ustavil prodiranje ruskih sil, in pri tem umrl.

V bližini ruskega veleposlaništva je tudi Promenada Ane Politkovske (češ. Promenáda Anny Politkovské). Politkovska je bila ruska novinarka, ki je bila kritična do Putinove vojne v Čečeniji in so jo najeti morilci umorili oktobra 2006 v dvigalu njenega bloka v Moskvi.

Razgledna točka in spomenik Alekseja Navalnega

V bližini ruskega veleposlaništva je tudi razgledna točka Alekseja Navalnega, poimenovana po ruskem opozicijskem politiku, ki je umrl v sumljivih okoliščinah v sibirskem kazanskem taborišču februarja lani. V bližini veleposlaništva je tudi spomenik Navalnemu.

Pred ruskim veleposlaništvom v Pragi protesti zaradi ruske politike niso nekaj nenavadnega. Na fotografiji iz 18. aprila 2018 vidimo pripadnike češke policije, ki varujejo veleposlaništvo pred protestniki. Napetost med državama je takrat povzročila domnevna vpletenost Rusije v napad na češko skladišče orožja. V eksploziji sta umrla dva človeka. Foto: Guliverimage

Seveda pa tudi Rusija s preimenovanjem ulici draži zahodne države. Tako je območje v Moskvi, na katerem je ameriško veleposlaništvo, dobile ime po Ljudski republiki Doneck, območje, na katerem je britansko veleposlaništvo, pa je dobilo ime po Ljudski republiki Lugansk.

Doneška in Luganska republika

To sta samooklicani republiki, ki sta se leta 2014 s pomočjo Rusije odcepili od Ukrajine, jeseni 2022 pa ju je Moskva v nasprotju z mednarodnim pravom priključila Ruski federaciji.