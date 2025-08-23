Skrivnostni ruski objekti na meji s Poljsko

Satelitski posnetki kažejo, da Rusija zadnji dve leti v Kaliningradu, eksklavi ob Baltskem morju med Poljsko in Litvo, gradi ogromno prisluškovalno postajo, ki so jo v skupnosti raziskovalcev satelitskih posnetkov poimenovali kar Kaliningrajska pošast.

Raziskovalci portala Tochnyi, ki si "prizadeva natančno poročati" o rusko-ukrajinski vojni, so razkrili, da je potencialni ruski vohunski objekt v Kaliningrajski regiji – eksklavi med članicama Nata Poljsko in Litvo. Poročajo, da je kompleks začel dobivati ​​obliko marca 2023 in je skoraj končan.

Sistem anten Rusi gradijo v eksklavi Kiliningrad med Poljsko in Litvo. Foto: GoogleEarthFinds Prisluškovalna postaja naj bi bila v okrožju Černjahovski v Kaliningradu, južno od letalske baze, ki jo uporablja ruska Baltska flota. Satelitski posnetki razkrivajo, da je na območju krožno razporejena vojaška antenska mreža, "zasnovana za radijsko obveščevalno dejavnost ali komunikacijo".

Analiza satelitskih posnetkov kaže, da bi lahko mreža anten, ki se nahaja približno sto kilometrov od baltske obale, dosegla premer do 1.600 metrov, kar precej presega velikost podobnih sistemov na svetu, ocenjuje portal Tochnyi.

Raziskovalci Tochnyija so ruski objekt prvič opazili med rutinskimi pregledi satelitskih posnetkov, pozornost pa je pritegnil zaradi "nenavadne geometrije, impresivne velikosti, oddaljene lokacije in potencialnega strateškega pomena".

Gradbišče je tako veliko, da ga je na satelitskih posnetkih težko spregledati. Foto: GoogleEarthFinds Sredi avgusta je območje glede na satelitske posnetke imelo dokončan mejni zid, dostopno točko s kontrolno točko in jasen vzorec koncentričnih krogov. Na posnetkih je vidnih vsaj šest koncentričnih krogov, ki so videti kot izkopi, kamor bi lahko nato namestili drogove, ki jih je mogoče uporabiti za podporo anten.

Ne preseneča, da to Rusi gradijo v Kaliningradu

"Postavitev sistema v tej regiji je strateško logična," so zapisali na portalu Tochnyi. "Takšna namestitev bi Rusiji omogočila spremljanje elektronskih komunikacij Nata po vsej vzhodni Evropi in baltski regiji."

Lahko bi komunicirali s podmornicami v Baltskem morju ali severnem Atlantiku in podpirali pasivno zbiranje obveščevalnih podatkov, "kar je v skladu s širšo rusko doktrino elektronskega bojevanja".

Močno militariziran Kaliningrad je za Kremelj geopolitično izjemno pomembna regija. Je najzahodnejše ozemlje Rusije in ji zagotavlja svobodo plovbe in prelete v Baltskem morju.

Nekdanji sovjetski radar v Černobilu. Foto: Gulliverimage "Čeprav je ta nova lokacija v Kaliningradu še v gradnji, je verjetno osrednje vozlišče ruske arhitekture strateških signalnih obveščevalnih in komunikacijskih sistemov," so povedali analitiki pri portalu Tochnyi. "Predstavlja most med tehnologijo iz časa hladne vojne in sodobno vojaško doktrino, ki sloni na prikrivanju, nadzoru in informacijski prevladi."

Zakaj je razkritje pomembno?

Krožno antensko strukturo vojska uporablja za radijsko določanje smeri in zbiranje obveščevalnih podatkov. Glavni cilj tega sistema je določiti točno lokacijo vira radijskega signala.

Značilnosti sistema so naslednje:



Zasnova: Gre za velikanski krožni niz anten, ki so postavljene naokoli osrednje točke. Zunaj tega kroga je pogosto postavljen tudi poseben zaslon, ki deluje kot reflektor. Zaradi svoje velikosti in oblike se te antene pogovorno imenujejo tudi "slonje kletke".

Delovanje: Sistem deluje tako, da sprejema signale iz različnih smeri in s pomočjo napredne obdelave signala (včasih s preklapljanjem med antenami) določi natančen kot, iz katerega signal prihaja. S kombinacijo podatkov z več takih anten na različnih lokacijah je mogoče natančno določiti lokacijo oddajnika.

Uporaba: Te antene se uporabljajo predvsem v vojaške namene, za nadzor, zbiranje obveščevalnih podatkov in določanje lokacije sovražnikovih radijskih signalov.

Ugotovitve portala Tochnyi je povzel ameriški medij Newsweek, ki navaja, da sta take sisteme Združene države Amerike in Sovjetska zveza pogosto uporabljali med hladno vojno. Služili so vojski ali obveščevalni službi z iskanjem smeri signalov, elektronskim nadzorom in podmorniškimi komunikacijami.

Rusija bi lahko domnevni objekt uporabila za prestrezanje radijskih komunikacij Nata in triangulacijo (določanje) njihovih položajev.

Newsweek se je za komentar obrnil na rusko obrambno ministrstvo, ki se na razkritje še ni odzvalo.