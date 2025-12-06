Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
6. 12. 2025,
12.35

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris McLaren Red Bull Racing Mercedes-AMG F1 Ferrari VN Abu Dabija Formula 1

Sobota, 6. 12. 2025, 12.35

1 ura, 1 minuta

VN Abu Dabija, tretji trening in kvalifikacije

Hamilton zletel v zaščitne gume, Antonelli trčil v boksih

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Abu Dabi Lewis Hamilton Ferrari | Lewis Hamilton | Foto Reuters

Lewis Hamilton

Foto: Reuters

Zadnji prosti trening pred kvalifikacijami, ki sledijo ob 15.00, je v Abu Dabiju dobil George Russell. Vodilni v prvenstvu Lando Norris, ki bo v nedeljo skušal prvič postati svetovni prvak, je bil s štirimi tisočinkami zaostanka drugi. Na treningu je v zaščitne gume zletel Lewis Hamilton, v boksih pa se je Kimi Antonelli zaletel v Jukija Cunodo.

Abu Dabi Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Hamilton z ganljivim sporočilom ekipi in navijačem

Razbiti Ferrarijev dirkalnik Lewisa Hamiltona. | Foto: Reuters Razbiti Ferrarijev dirkalnik Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters Zadnja velika nagrada v letošnjem prvenstvu formule 1 bo še kako zanimiva. Potrditev smo dobili na tretjem treningu, ko so bili na prvih treh mestih dirkači iz treh ekip in to v le dobri desetinki razmaka. Najhitrejši je bil George Russell (Mercedes), drugi Lando Norris (McLaren) in tretji Max Verstappen (Red Bull). Norrisa in Verstappna v skupnem seštevku sezone loči le 12 točk. V igri za lovoriko je še Oscar Piastri (McLaren), ki zaostaja 16 točk, na zadnjem treningu pa je bil peti (+0,259). Sobotni trening sta zaznamovala še nesreči Lewisa Hamiltona (Ferrari), ki je po predrti pnevmatiki zletel v zaščitne gume, ter Kimija Antonellija (Mercedes), ki je ob izvozu iz garaže v boksih trčil v Jukija Cunodo (Red Bull).

VN Abu Dabija, tretji prosti trening:

1. George Russell (Mercedes)
2. Lando Norris (McLaren) +0,004
3. Max Verstappen (Red Bull) +0,124
4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,251
5. Oscar Piastri (McLaren) +0,259
6. Esteban Ocon (Haas) +0,271
7. Oliver Bearman (Haas) +0,275
8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,341
9. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,373
10. Alex Albon (Williams) +0,388
11. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,457
12. Carlos Sainz (Williams) +0,477
13. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,536
14. Lance Stroll (Aston Martin) +0,561
15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,613
16. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,645
17. Pierre Gasly (Alpine) +0,738
18. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,136
19. Franco Colapinto (Alpine) +1,136
20. Juki Cunoda (Red Bull) +1,359

Kvalifikacije sledijo ob 15. uri, dirka bo v nedeljo ob 14.00.

Skupni seštevek (23/24):

Abu Dabi Lando Norris McLaren
Sportal Norris dobil oba treninga, v McLarnu potrdili ekipne ukaze
Max Verstappen prvak Abu Dabi
Sportal Noro, kaj je uspelo Verstappnu. Da lahko spet ukrade naslov.
Isack Hadjar
Sportal Red Bull sprejel odločitev, Verstappen ima novega ekipnega kolega
Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris McLaren Red Bull Racing Mercedes-AMG F1 Ferrari VN Abu Dabija Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.