Hamilton zletel v zaščitne gume, Antonelli trčil v boksih

Zadnji prosti trening pred kvalifikacijami, ki sledijo ob 15.00, je v Abu Dabiju dobil George Russell. Vodilni v prvenstvu Lando Norris, ki bo v nedeljo skušal prvič postati svetovni prvak, je bil s štirimi tisočinkami zaostanka drugi. Na treningu je v zaščitne gume zletel Lewis Hamilton, v boksih pa se je Kimi Antonelli zaletel v Jukija Cunodo.

Razbiti Ferrarijev dirkalnik Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters Zadnja velika nagrada v letošnjem prvenstvu formule 1 bo še kako zanimiva. Potrditev smo dobili na tretjem treningu, ko so bili na prvih treh mestih dirkači iz treh ekip in to v le dobri desetinki razmaka. Najhitrejši je bil George Russell (Mercedes), drugi Lando Norris (McLaren) in tretji Max Verstappen (Red Bull). Norrisa in Verstappna v skupnem seštevku sezone loči le 12 točk. V igri za lovoriko je še Oscar Piastri (McLaren), ki zaostaja 16 točk, na zadnjem treningu pa je bil peti (+0,259). Sobotni trening sta zaznamovala še nesreči Lewisa Hamiltona (Ferrari), ki je po predrti pnevmatiki zletel v zaščitne gume, ter Kimija Antonellija (Mercedes), ki je ob izvozu iz garaže v boksih trčil v Jukija Cunodo (Red Bull).

VN Abu Dabija, tretji prosti trening:



1. George Russell (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren) +0,004

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,124

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,251

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,259

6. Esteban Ocon (Haas) +0,271

7. Oliver Bearman (Haas) +0,275

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,341

9. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,373

10. Alex Albon (Williams) +0,388

11. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,457

12. Carlos Sainz (Williams) +0,477

13. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,536

14. Lance Stroll (Aston Martin) +0,561

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,613

16. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,645

17. Pierre Gasly (Alpine) +0,738

18. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,136

19. Franco Colapinto (Alpine) +1,136

20. Juki Cunoda (Red Bull) +1,359

Kvalifikacije sledijo ob 15. uri, dirka bo v nedeljo ob 14.00.

Skupni seštevek (23/24):