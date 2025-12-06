Sobota, 6. 12. 2025, 12.35
1 ura, 1 minuta
VN Abu Dabija, tretji trening in kvalifikacije
Hamilton zletel v zaščitne gume, Antonelli trčil v boksih
Zadnji prosti trening pred kvalifikacijami, ki sledijo ob 15.00, je v Abu Dabiju dobil George Russell. Vodilni v prvenstvu Lando Norris, ki bo v nedeljo skušal prvič postati svetovni prvak, je bil s štirimi tisočinkami zaostanka drugi. Na treningu je v zaščitne gume zletel Lewis Hamilton, v boksih pa se je Kimi Antonelli zaletel v Jukija Cunodo.
Razbiti Ferrarijev dirkalnik Lewisa Hamiltona. Zadnja velika nagrada v letošnjem prvenstvu formule 1 bo še kako zanimiva. Potrditev smo dobili na tretjem treningu, ko so bili na prvih treh mestih dirkači iz treh ekip in to v le dobri desetinki razmaka. Najhitrejši je bil George Russell (Mercedes), drugi Lando Norris (McLaren) in tretji Max Verstappen (Red Bull). Norrisa in Verstappna v skupnem seštevku sezone loči le 12 točk. V igri za lovoriko je še Oscar Piastri (McLaren), ki zaostaja 16 točk, na zadnjem treningu pa je bil peti (+0,259). Sobotni trening sta zaznamovala še nesreči Lewisa Hamiltona (Ferrari), ki je po predrti pnevmatiki zletel v zaščitne gume, ter Kimija Antonellija (Mercedes), ki je ob izvozu iz garaže v boksih trčil v Jukija Cunodo (Red Bull).
Here's what happened to Lewis 💥#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/YBZRvnH15k— Formula 1 (@F1) December 6, 2025
1. George Russell (Mercedes)
2. Lando Norris (McLaren) +0,004
3. Max Verstappen (Red Bull) +0,124
4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,251
5. Oscar Piastri (McLaren) +0,259
6. Esteban Ocon (Haas) +0,271
7. Oliver Bearman (Haas) +0,275
8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,341
9. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,373
10. Alex Albon (Williams) +0,388
11. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,457
12. Carlos Sainz (Williams) +0,477
13. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,536
14. Lance Stroll (Aston Martin) +0,561
15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,613
16. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,645
17. Pierre Gasly (Alpine) +0,738
18. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,136
19. Franco Colapinto (Alpine) +1,136
20. Juki Cunoda (Red Bull) +1,359
Kvalifikacije sledijo ob 15. uri, dirka bo v nedeljo ob 14.00.
Skupni seštevek (23/24):