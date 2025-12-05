Norris dobil oba treninga, v McLarnu potrdili ekipne ukaze

Začela se je zadnja, 24. letošnja velika nagrada formule 1, ki bo v nedeljo popoldne odločila svetovnega prvaka. Lando Norris ima 12 točk prednosti pred Maxom Verstappnom in 16 pred Oscarjem Piastrijem. Neverjetno, a McLarnova ekipa svoja dirkača ni pripravila na najbolj vroče novinarsko vprašanje, pa čeprav sta ga pričakovala tudi sama. In sta se prav nerodno smehljaja in izmotavala. Petek je sicer v Abu Dabiju namenjen prostima treningoma. Prvega je dobil Norris, razlike pa so bile zelo majhne. Na popoldanskem treningu je bil Anglež še hitrejši. O ekipnih ukazih pa se je razjasnil Zak Brown.

"Za to sem garal celotno življenje. Pomenila bi mi največ na svetu." S temi besedami je Lando Norris (McLaren) opisal lovoriko za prvaka formule 1, ki jo lahko osvoji v nedeljo popoldne. Prva tri mesta na VN Abu Dabija mu jo zagotovo prinašata. Na novinarski konferenci pred začetkom zadnjega letošnjega dirkaškega konca tedna so skupaj sedeli Norris, Oscar Piastri (McLaren) in Max Verstappen (Red Bull). Seveda je sledilo tudi vprašanje, ali bodo v McLarnu vsaj na zadnji dirki posegli po ekipnih ukazih, če bo le to enemu od njiju prineslo dirkaško lovoriko. Če bo krog pred koncem vodil Max, Oscar vozil na tretjem mestu, Lando pa na četrtem, bi bil prvak Nizozemec. Razen če Avstralec na tretje mesto spusti Angleža.

"Tega ne bi prosil. Odvisno je, ali bi Oscar to želel."

Lando Norris in Oscar Piastri Foto: Reuters Ali so se pogovarjali o tem, je bilo novinarsko vprašanje Norrisu. "Ne, nismo se. Seveda bi sam to rad, a mislim, da tega ne bi prosil. Odvisno je, ali bi Oscar to želel. O tem ne odločam jaz." Lando se je nato še z nekaj stavki izmotaval pri tem odgovoru. Piastri je bil bolj redkobeseden: "O tem se še nismo pogovarjali. Dokler ne vem, kaj se pričakuje od mene … Še nimam odgovora." Prav neverjetno, kako ju niso pred to novinarsko konferenco pripravili na to vprašanje. Nedavno je direktor ekipe Zak Brown dejal, da bodo šele takrat, ko bo imel samo še en dirkač možnost za lovoriko, uveljavili ekipne ukaze. "Če bo na dirki postalo jasno, da ima eden možnost za naslov, drugi pa nič več, bomo naredili vse, da osvojimo dirkaški naslov. Bilo bi noro, če ne bi," je pred prvim prostim treningom zatrdil Brown. Piastri bi se ob zgornjem scenariju torej moral umakniti Norrisu.

Doslej so v McLarnu ekipne ukaze zavračali. In to je eden od razlogov, da smo dobili tako zanimiv razplet sezone. Pred tremi meseci je Verstappen za vodilnim zaostajal še 104 točke. Takrat še sam ni več verjel v naslov prvaka. Enako njegovi domači, tako da zdaj v Abu Dabiju ni niti njegovega očeta Josa Verstappna, ki nekje v Afriki vozi na reli dirki.

Prvi prosti trening Norrisu, razlike zelo majhne

Lando Norris je odpeljal najhitrejši čas prvega treninga. Foto: Reuters Na petkovem dopoldanskem treningu je bil najhitrejši Norris, a le osem tisočink pred Verstappnom. Piastri je trening izpustil, v drugem McLarnu je priložnost za učenje dobil Mehičan Patrico O'Ward, ki je bil s sedmimi desetinkami zaostanka 14. Bil je eden od kar osmih mladih voznikov, ki so dobili priložnost na tem treningu. V ospredju so bile razlike sicer zelo majhne: tretji Charles Leclerc (Ferrari) je zaostal samo 16 tisočink, četrti Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pa 123 tisočink.

VN Abu Dabija, prvi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:24,485

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,008

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,016

4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,123

5. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,144

6. George Russell (Mercedes) +0,248

7. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,257

8. Oliver Bearman (Haas) +0,274

9. Carlos Sainz (Williams) +0,286

10. Franco Colapinto (Alpine) +0,370

11. Rjo Hirakawa (Haas) +0,449

12. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,492

13. Paul Aron (Alpine) +0,719

14. Patricio O'Ward (McLaren) +0,761

15. Arvid Lindblad (Red Bull) +0,771

16. Arthur Leclerc (Ferrari) +0,875

17. Ajumu Iwasa (Racing Bulls) +0,990

18. Luke Browning (Williams) +1,005

19. Jak Crawford (Aston Martin) +1,404

20. Cian Shields (Aston Martin) +1,947

Tudi drugi trening Norrisu

To je še zadnja dirka za ekipo Sauber. Foto: Reuters Na drugem petkovem treningu je bil Norris še hitrejši (1:23,083), tokrat več kot tri desetinke pred drugouvrščenim Verstappnom. Piastri je zaostal skoraj sedem desetink in osvojil 11. mesto. Zanimivo, da sta bila znova v prvi deseterici oba dirkača Sauberjeve ekipe. Ta konec tedna je to ime še zadnjič v formuli 1, saj se bo pozimi to postala Audijeva tovarniška ekipa. Še eno razočaranje se obeta Ferrariju: Leclerc je bil osmi, Lewis Hamilton pa z devetimi desetinkami zaostanka 14.

V soboto dopoldne bo še en prosti trening, nato bo šlo ob 15.00 zares na kvalifikacijah. Start zadnje dirke sezone bo v nedeljo ob 14. uri.

VN Abu Dabija, 2. prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:23,083

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,363

3. George Russell (Mercedes) +0,379

4. Oliver Bearman (Haas) +0,418

5. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,467

6. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,487

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,574

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,575

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,625

10. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,667

11. Oscar Piastri (McLaren) +0,680

12. Lance Stroll (Aston Martin) +0,749

13. Carlos Sainz (Williams) +0,789

14. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,856

15. Alex Albon (Williams) +0,867

16. Esteban Ocon (Haas) +0,875

17. Juki Cunoda (Red Bull) +1,220

18. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,391

19. Franco Colapinto (Alpine) +1,688

20. Pierre Gasly (Alpine) +1,880