Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., S. K.

Petek,
5. 12. 2025,
19.32

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach 1. SNL NK Radomlje NK Primorje NK Olimpija NK Olimpija NK Mura NK Maribor NK Maribor NK Koper NK Domžale NK Celje NK Aluminij NK Bravo

Petek, 5. 12. 2025, 19.32

1 ura

1. SNL, 18. krog

Koper za gol boljši od Domžal, ki so se znašle v hudih težavah

Avtorji:
R. P., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Koper, Josip Iličić | Domžalčani so izgubili na Bonifiki. Josip Iličić je s podajama sodeloval pri obeh golih Kopra. | Foto Jure Banfi

Domžalčani so izgubili na Bonifiki. Josip Iličić je s podajama sodeloval pri obeh golih Kopra.

Foto: Jure Banfi

Začel se je zadnji krog jesenskega dela 1. SNL. Koprčani so v petek na Bonifiki gostili Domžalčane, ki se otepajo grozovitih težav, zaradi katerih je pod vprašajem celo njihovo nadaljevanje nastopov v prvoligaški druščini. Kanarčki, za katere je spet zaigral Josip Iličić, so zmagali z 2:1. Maribor se lahko v soboto z zmago nad Aluminijem jesenskemu prvaku Celju približa na šest točk razlike, zaradi poškodb zdesetkano Rierovo četo pa dan pozneje čaka domača tekma s Primorjem. Radomlje bodo v soboto gostile Muro, v Stožicah pa se bosta na mestnem obračunu spopadla Bravo in Olimpija, po novem prvi favorit za osvojitev pokalne lovorike.

Albert Riera NK Celje
Sportal Albert Riera o vlogi selektorja Slovenije: Na koncu moraš prepričati njih

Petek, 5. december:

Zadnji krog jesenskega dela 1. SNL se je začel na Bonifiki v Kopru. Kanarčki, ki so nazadnje prekrižali načrte Celjanom in v knežjem mestu osvojili veliko točko (1:1), so upravičili tudi vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam in zmagali z 2:1. Prvi gol je po podaji povratnika Josipa Iličića zabil Filip Damjanović v 15. minuti tekme, za izenačenje pa je enajst minut kasneje z enajstmetrovke poskrbel Haris Vučkić. Tri točke in skok na drugo mesto prvenstvene lestvice je v 77. minuti zagotovil Andraž Ruedl, podajalec pa je bil spet zimzeleni Iličić.   

Izbranci Zorana Zeljkovića so gostili tekmeca, ki po novem umiku morebitnega tujega vlagatelja doživlja silovite finančne težave.

Trener Kopra Zoran Zeljković je danes poglobil krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. | Foto: Aleš Fevžer Trener Kopra Zoran Zeljković je danes poglobil krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši se pod vodstvom Antona Žlogarja vseeno ne predajajo, po zmagi nad Bravom (1:0) so se najbližjima sosedoma na lestvici, Primorju in Muri, približali na zgolj tri točke zaostanka. Prihodnost dvakratnih državnih prvakov je vseeno negotova, tako da bodo božično-novoletni prazniki na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer vodstvo Domžal pospešeno išče rešitev za izhod iz krize, še kako pestro.

Matej Oražem NK Domžale
Sportal Oražem ima dovolj: Zgodbe vse bolj žaljive, vse bolj škodljive

Maribor bo v zadnjem jesenskem nastopu gostil sosede iz Kidričevega. Z zmago bi se Celjanom približal na –6. | Foto: Jure Banfi Maribor bo v zadnjem jesenskem nastopu gostil sosede iz Kidričevega. Z zmago bi se Celjanom približal na –6. Foto: Jure Banfi

Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti. | Foto: Aleš Fevžer Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah. | Foto: Aleš Fevžer Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje. | Foto: Jure Banfi Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje. Foto: Jure Banfi

THUMB
Sportal Slovenski reprezentant uspešno prestal operacijo rame

1. SNL, 18. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Lestvica:

Najboljši strelci:

11  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor)
 Saitoski (Aluminij), Vizinger (Mura)
7  Baboula (Bravo), Durdov (Olimpija),
– Kukovec (Radomlje), Murillo Soto (Primorje), Pečar (Bravo), Vučkić (Domžale)
5 – Josifov (Celje), D. Jurić (Koper), Malenšek (Radomlje), Soudani (Maribor), Šturm (Celje),
...

Valerij Kolotilo Albert Riera
Sportal Po pomenljivem sporočilu še potrditev: Riera podaljšal pogodbo
Igor Barišić
Sportal Direktor Olimpije pod hudim plazom obtožb
T - NK Celje Armandas Kučys
Sportal Kučys podaljšal pogodbo s Celjem, Bobičanec pa z Muro
Celje Koper
Sportal Koper ponagajal Celju, Domžale poglobile krizo Brava
Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek: Riera? V Celju dela čudeže.
Žan Karničnik
Sportal Velik udarec za Riero in Celje
Olimpija Celje
Sportal Kroglice so zaplesale, Olimpija v vlogi favorita
Olimpija Celje
Sportal Sladka zmage Olimpije nad Celjem, slovo branilcev lovorike po "spornem" zadetku zmajev
Prva liga Telemach 1. SNL NK Radomlje NK Primorje NK Olimpija NK Olimpija NK Mura NK Maribor NK Maribor NK Koper NK Domžale NK Celje NK Aluminij NK Bravo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.