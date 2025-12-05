Koper za gol boljši od Domžal, ki so se znašle v hudih težavah

Začel se je zadnji krog jesenskega dela 1. SNL. Koprčani so v petek na Bonifiki gostili Domžalčane, ki se otepajo grozovitih težav, zaradi katerih je pod vprašajem celo njihovo nadaljevanje nastopov v prvoligaški druščini. Kanarčki, za katere je spet zaigral Josip Iličić, so zmagali z 2:1. Maribor se lahko v soboto z zmago nad Aluminijem jesenskemu prvaku Celju približa na šest točk razlike, zaradi poškodb zdesetkano Rierovo četo pa dan pozneje čaka domača tekma s Primorjem. Radomlje bodo v soboto gostile Muro, v Stožicah pa se bosta na mestnem obračunu spopadla Bravo in Olimpija, po novem prvi favorit za osvojitev pokalne lovorike.

Petek, 5. december:

Zadnji krog jesenskega dela 1. SNL se je začel na Bonifiki v Kopru. Kanarčki, ki so nazadnje prekrižali načrte Celjanom in v knežjem mestu osvojili veliko točko (1:1), so upravičili tudi vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam in zmagali z 2:1. Prvi gol je po podaji povratnika Josipa Iličića zabil Filip Damjanović v 15. minuti tekme, za izenačenje pa je enajst minut kasneje z enajstmetrovke poskrbel Haris Vučkić. Tri točke in skok na drugo mesto prvenstvene lestvice je v 77. minuti zagotovil Andraž Ruedl, podajalec pa je bil spet zimzeleni Iličić.

Izbranci Zorana Zeljkovića so gostili tekmeca, ki po novem umiku morebitnega tujega vlagatelja doživlja silovite finančne težave.

Trener Kopra Zoran Zeljković je danes poglobil krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši se pod vodstvom Antona Žlogarja vseeno ne predajajo, po zmagi nad Bravom (1:0) so se najbližjima sosedoma na lestvici, Primorju in Muri, približali na zgolj tri točke zaostanka. Prihodnost dvakratnih državnih prvakov je vseeno negotova, tako da bodo božično-novoletni prazniki na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer vodstvo Domžal pospešeno išče rešitev za izhod iz krize, še kako pestro.

Maribor bo v zadnjem jesenskem nastopu gostil sosede iz Kidričevega. Z zmago bi se Celjanom približal na –6. Foto: Jure Banfi

Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje. Foto: Jure Banfi

1. SNL, 18. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Lestvica: