Kar 17 tisoč Slovencev čaka veselo novico. V resnici jim grozi nočna mora.

Če gre verjeti objavi na družbenem omrežju Facebook, ki jo je do četrtka zvečer delilo več kot šest tisoč Slovenk in Slovencev, komentiralo pa kar 17 tisoč, se danes izteče rok za sodelovanje v nagradni igri za športnega terenca znamke Volkswagen. Kdor je sodeloval, bo zelo verjetno prejel sporočilo, da je prav on zmagovalec. Za nagrado bo v resnici prejel višjo mesečno položnico za telefon ali pa večji račun za porabo s kreditno kartico. Gre namreč za novo v seriji lažnih nagradnih iger, pri katerih storilci v ozadju zlorabljajo imena znanih blagovnih znamk.

Lažna nagradna igra, v kateri kljub rednim svarilom – na zelo podobno smo na Siol.net opozorili letos poleti – s komentarji in delitvami sodeluje petmestno število slovenskih uporabnic in uporabnikov Facebooka, zlorablja ime in grafično podobno verige supermarketov Spar. Naslovna fotografija lažne nagradne igre prikazuje odprtje nove trgovine Spar v središču Zagreba 4. oktobra letos. Foto: Posnetek zaslona

Širi jo profil Spar Fans (Ljubitelji Spara), ki se je še pred mesecem in pol imenoval Samsung Fans. Ustvarjen je bil leta 2024. Kdo je v ozadju, ni znano, so pa v tovrstnih primerih storilci zelo pogosto iz Afrike ali jugovzhodne Azije.

Kaj se zgodi, če v goreči želji po novem avtomobilu nasedemo

V preteklosti smo že večkrat poudarili, da lažni organizatorji tovrstnih nagradnih iger stik vzpostavijo z vsemi uporabniki, ki oddajo komentar ali delijo izvirno objavo, in jih obvestijo, da so prav oni srečni dobitniki nagrade.

Spar Fans se je še pred kratkim imenoval Samsung Fans. Preteklo aktivnost strani na Facebooku so pobrisali. Foto: Posnetek zaslona

Nato jim pošljejo spletno povezavo, ki vodi do domnevnega obrazca za prevzem nagrade – to je v tem primeru športni terenec volkswagen tiguan, katerega fotografije, ki jih lahko vidimo v objavi na Facebooku, so ukradene avtomobilskemu salonu v Portoriku.

Ko uporabnik v obrazec vnese svoje kontaktne podatke in potrdi vse potrebno, se bo v resnici ali prijavil na plačljivo SMS-storitev ali pa včlanil v katerega od ekskluzivnih premijskih spletnih klubov, ki so širšemu svetu neznani, njihovo edino poslanstvo pa je to, da obstajajo.

Primer obrazca na lažni spletni strani za prevzem nagrade s Facebooka. Vpisovanje osebnih podatkov in podatkov o plačilnih karticah ima lahko še precej hujše posledice od te, ki se zgodi v primeru nasedanja na obljube o nagradah. Tako pridobljene osebne podatke je med drugim mogoče zlorabiti za krajo identitete, lažno predstavljanje in prevzemanje nadzora nad žrtvinimi internetnimi uporabniškimi računi, kraja podatkov o plačilni kartici pa lahko žrtvi povzroči večjo denarno škodo. Foto: Posnetek zaslona

"Zmaga" v takšni nagradni igri lahko žrtev goljufije stane od 20 pa tudi do sto evrov mesečno. Postopek odjave od plačljive storitve je pogosto zapleten in mukotrpen, saj je treba najprej odkriti, kdo jo upravlja, nato pa še vzpostaviti stik z nekom, ki lahko prekliče naročnino.

Slovenski trgovci že dalj časa opozarjajo, da česa takega ne bodo storili nikoli

Pri Sparu Slovenija, ki je tokrat žrtev zlorabe imena in grafične podobe, so v preteklosti že večkrat opozorili (primer, primer, primer), da je njihova blagovna znamka pogosta tarča goljufov, ki v imenu trgovca organizirajo tovrstne nagradne igre, ki to v resnici niso.

Podobna svarila so izdali tudi slovenski Lidl, ki je bil tudi že večkrat posredna žrtev prav takšne goljufije, slovenska izpostava diskontnega trgovca Hofer, Mercator, Tuš, pa tudi Petrol, Telekom Slovenije, T-2, nekatere banke in še bi lahko naštevali.

Kako najlažje prepoznamo prevaro z nagradno igro?

Najpogostejši kazalniki, da se lahko opečemo, so:

- Stran na Facebooku je bil ustvarjena ali preimenovana pred kratkim, pogosto na dan začetka nagradne igre.

- Stran na Facebooku nima nobene druge vsebine razen nagradne igre.

- Stran na Facebooku uporablja polomljeno slovenščino, kar je znak neposrednega prevajanja iz tujega jezika v slovenščino z orodjem Google Translate ali drugimi. To je v zadnjem času sicer manj pogost pojav, saj si goljufi vse večkrat pomagajo z umetnointeligenčnimi pomočniki, kot je ChatGPT, ki slovenščino razumejo že precej dobro.

Primer polomljene slovenščine pri eni od preteklih lažnih nagradnih iger. Foto: Posnetek zaslona

- Orodje Preglednost strani razkrije, da profil upravljajo osebe iz tujine, najpogosteje iz držav Afrike ali jugovzhodne Azije.

- Nikjer ni navedeno, kdo točno (podjetje, fizična oseba) organizira nagradno igro.

- Povezava, s katero vas domnevni organizator nagradne igre preusmeri do prevzema dobitka, vodi na zelo amatersko narejeno spletno stran, ki poziva ali k vpisu telefonske številke ali k namestitvi aplikacije, občasno pa tudi k vpisu podatkov o plačilni kartici za plačilo "stroškov" obdelave nagrade ali česa podobnega.

- Če se ne odzovete na prvotno sporočilo, da ste nagrajenec, vam bo "organizator" nagradne igre pošiljal enaka oziroma zelo podobna sporočila z neosebno oziroma generično vsebino, dokler ga ne blokirate.