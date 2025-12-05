Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
5. 12. 2025,
8.00

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
RD Slovan RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

Petek, 5. 12. 2025, 8.00

10 minut

DP v rokometu, liga NLB, 14. krog

Začenja se v Velenju

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje | Velenjčani bodo danes gostili Loko. | Foto Aleš Fevžer

Velenjčani bodo danes gostili Loko.

Foto: Aleš Fevžer

Štirinajsti krog lige NLB se bo začel danesv Velenju, kjer bodo domači rokometaši gostili ekipo iz Škofje Loke.

Dogajanje v Ligi NLB se bo nato nadaljevalo v soboto ob 18.00, ko bo na sporedu osrednja tekma 14. kroga med RK Celje Pivovarna Laško in Slovenj Gradcem. Preostali štirje obračuni bodo na sporedu ob 19. uri. Frankstahl Radovljica bo gostila Krko iz Novega mesta, Riko Ribnica bo doma pričakala RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica, LL Grosist Slovan bo točke iskal v Ormožu, rokometaši Trima iz Trebnjega pa bodo gostovali v Škofljici. 

Liga NLB, 14. krog

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Lestvica:

Preberite še:

rokomet SP Nemčija Srbija
Sportal Nemke nadigrale Črnogorke
Aleks Kavčič
Sportal Prva zmaga za Zagreb, prvi poraz za Füchse, Kielce boljše od Nantesa
RD Slovan RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.