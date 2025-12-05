Začenja se v Velenju

Štirinajsti krog lige NLB se bo začel danesv Velenju, kjer bodo domači rokometaši gostili ekipo iz Škofje Loke.

Dogajanje v Ligi NLB se bo nato nadaljevalo v soboto ob 18.00, ko bo na sporedu osrednja tekma 14. kroga med RK Celje Pivovarna Laško in Slovenj Gradcem. Preostali štirje obračuni bodo na sporedu ob 19. uri. Frankstahl Radovljica bo gostila Krko iz Novega mesta, Riko Ribnica bo doma pričakala RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica, LL Grosist Slovan bo točke iskal v Ormožu, rokometaši Trima iz Trebnjega pa bodo gostovali v Škofljici.

Liga NLB, 14. krog

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Lestvica:

Preberite še: