Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 12. 2025,
8.15

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
FIFA Pierluigi Collina

Petek, 5. 12. 2025, 8.15

1 ura, 26 minut

Collina zagovarja Var tudi za udarce iz kotov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Pierluigi Collina | Pierluigi Collina se je pred žrebom skupin za mundial 2026 zavzel za razširitev pooblastil videosodnikov. | Foto Reuters

Pierluigi Collina se je pred žrebom skupin za mundial 2026 zavzel za razširitev pooblastil videosodnikov.

Foto: Reuters

Vodja nogometnih sodnikov pri mednarodni zvezi Fifi Pierluigi Collina se je pred žrebom skupin za mundial 2026 zavzel za razširitev pooblastil videosodnikov. Ta bi po novem vključevala tudi udarce iz kota.

"Pogoj je, da v igri ni zavlačevanja. Zakaj bi tiščali glavo v pesek in upali, da napačne odločitve ne bi imele posledic," je pred žrebom svetovnega prvenstva v Washingtonu dejal Collina.

Z vidika Italijana bi bilo tako med udarci iz kota dovolj časa, da bi videosodnik (Var) preveril, ali je bila odločitev sodnika na igrišču pravilna, preden bi nogometaši udarec iz kota tudi izvedli. Branilci bi zavzeli svoja mesta, igralec, ki izvaja udarec, pa bi stekel do kotne zastavice. Var mora preverjanje opraviti v tem časovnem okviru, je poudaril 65-letnik.

Nedavna poročila v medijih so pokazala, da Mednarodni odbor za nogometna pravila Ifab, ki je odgovoren za pravila igre, razmišlja o ustreznih spremembah. Poleg udarcev iz kota bodo na seznam primerov, ki jih je mogoče pregledati, vključeni tudi kartoni, je potrdil Collina.

Sprememba je možna že na prihodnjem svetovnem prvenstvu leta 2026, ki ga bodo skupaj gostile Kanada, ZDA in Mehika. Ifab bo imel že 20. januarja srečanje v Londonu. Odločitev bi lahko bila sprejeta na generalni skupščini 28. februarja v Hensolu v Walesu.

Zahvaljujoč podpori Colline, ki ima tudi tesen odnos s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, se zdi, da ima predlagana sprememba veliko možnosti za uveljavitev, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Trenutno rdeče kartone, odločitve o golih, vprašanja o prepovedanem položaju in morebitne kazni, ki so posledica napačne identifikacije igralcev s strani sodnikov, že pregledujejo tudi s pomočjo videosodnika (Var).

Preberite še:

Albert Riera NK Celje
Sportal Albert Riera o vlogi selektorja Slovenije: Na koncu moraš prepričati njih
Manchester United West Ham
Sportal Šeškovim soigralcem kazalo imenitno, nato pa jim ni bilo več do smeha
Trent Alexander-Arnold
Sportal Udarec za Real Madrid, Anglež spet poškodovan
FIFA Pierluigi Collina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.