Collina zagovarja Var tudi za udarce iz kotov

Vodja nogometnih sodnikov pri mednarodni zvezi Fifi Pierluigi Collina se je pred žrebom skupin za mundial 2026 zavzel za razširitev pooblastil videosodnikov. Ta bi po novem vključevala tudi udarce iz kota.

"Pogoj je, da v igri ni zavlačevanja. Zakaj bi tiščali glavo v pesek in upali, da napačne odločitve ne bi imele posledic," je pred žrebom svetovnega prvenstva v Washingtonu dejal Collina.

Z vidika Italijana bi bilo tako med udarci iz kota dovolj časa, da bi videosodnik (Var) preveril, ali je bila odločitev sodnika na igrišču pravilna, preden bi nogometaši udarec iz kota tudi izvedli. Branilci bi zavzeli svoja mesta, igralec, ki izvaja udarec, pa bi stekel do kotne zastavice. Var mora preverjanje opraviti v tem časovnem okviru, je poudaril 65-letnik.

Nedavna poročila v medijih so pokazala, da Mednarodni odbor za nogometna pravila Ifab, ki je odgovoren za pravila igre, razmišlja o ustreznih spremembah. Poleg udarcev iz kota bodo na seznam primerov, ki jih je mogoče pregledati, vključeni tudi kartoni, je potrdil Collina.

Sprememba je možna že na prihodnjem svetovnem prvenstvu leta 2026, ki ga bodo skupaj gostile Kanada, ZDA in Mehika. Ifab bo imel že 20. januarja srečanje v Londonu. Odločitev bi lahko bila sprejeta na generalni skupščini 28. februarja v Hensolu v Walesu.

Zahvaljujoč podpori Colline, ki ima tudi tesen odnos s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, se zdi, da ima predlagana sprememba veliko možnosti za uveljavitev, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Trenutno rdeče kartone, odločitve o golih, vprašanja o prepovedanem položaju in morebitne kazni, ki so posledica napačne identifikacije igralcev s strani sodnikov, že pregledujejo tudi s pomočjo videosodnika (Var).

