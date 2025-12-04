Angleški nogometni reprezentant Trent Alexander-Arnold si je na prvenstveni tekmi njegovega Real Madrida in Athletic Bilbaa poškodoval stegensko mišico, je v četrtek sporočil njegov klub, španski mediji na čelu z Marco pa napovedujejo, da bo odsoten dva meseca ter da bo izpustil vsaj deset tekem.

Nekdanji desni bočni branilec Liverpoola je v sredo pri zmagi s 3:0 proti Athletic Bilbau poskrbel za uvodni gol Reala, to je bila njegova prva asistenca v španski ligi, nato pa je v drugem polčasu zaradi poškodbe zapustil igrišče.

Real Madrid je v izjavi sporočil, da so Alexanderju-Arnoldu po pregledih diagnosticirali poškodbo mišice na sprednjem delu stegna na levi nogi. Madridčani nočejo ugibati, koliko časa bo Anglež odsoten, Marca pa je poročala, da bo 27-letnik zaradi poškodbe izpustil vsaj dva meseca sezone in vsaj deset tekem, vključno s tekmami lige prvakov z Manchester Cityjem, Monacom in Benfico.

To je že druga poškodba Alexander-Arnolda v tej sezoni, pred njo je imel težave s poškodbo zadnje stegenske mišice.

Njegova odsotnost bo udarec za Real Madrid, ki ima pomanjkanje desnih bočnih branilcev, saj je poškodovan tudi Dani Carvajal, katerega vrnitev ne pričakujejo vsaj še en mesec.