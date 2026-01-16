Izjemen skok Domna Prevca na Japonskem!

Svetovni pokal za smučarje skakalce se ta konec tedna seli v Azijo, natančneje v Saporo. Slovenska reprezentanca bo v primerjavi s tekmami v Zakopanah doživela eno spremembo, v deželo odhajajočega sonca ne bo odpotoval Anže Lanišek, zmagovalec tekme na Poljskem. Kvalifikacije se bodo začele ob 8. uri po slovenskem času, so pa skakalci že opravili dve seriji za trening, v drugi je bil z daljavo dneva (144 metrov) daleč najboljši Domen Prevc, ki je bil v prvi peti.

Saporo, trening in kvalifikacije:

Glavni trener Robert Hrgota v Sapporu, ki ta konec tedna gosti dve posamični tekmi, računa na vodilnega Domna Prevca, Timija Zajca, Žaka Mogela, Roka Oblaka in Žigo Jančarja, ki je v slovenski ekipi zamenjal zmagovalca zadnje tekme v Zakopanah Anžeta Laniška.

V karavano sta se vrnila tudi Daniel Tschofenig in Stefan Kraft, ki sta prejšnji teden izpustila tekmovanje v Zakopanah. Branilec velikega kristalnega globusa Tschofenig je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala sedmi, Kraft pa deseti. Na vrhu je v rumeni majici Slovenec Prevc, ki ima pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem 392 točk naskoka.

Bo pa mesto na tekmi lovil tudi legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai, ki bo letos praznoval 54. rojstni dan.

V soboto in nedeljo sta na Okurajami predvideni posamični tekmi, po katerih se bodo končale tudi olimpijske kvalifikacije za letošnje igre v Predazzu.

Prevc na drugem treningu do 144 metrov, prvi trening Kraftu

V prvi seriji za trening, v kateri so tekmovalce spremljali spremenljivi vetrovni pogoji (Kasai je prejel 18,5 vetrovnega pribitka, Andrew Urlaub 21 točk odbitka), je imel prvo oceno Stefan Kraft (139,5 metra), drugi je bil s 4,3 točke zaostanka Naoki Nakamura, tretji pa Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal. Prevc (128) je bil peti, tik za njim se je zvrstil Zajc, ki je skočil druge daljave (138,5 metra), Žak Mogel (130,5) je bil 23., Rok Oblak (125,5) 25., Žiga Jančar (130) pa 35.

Na drugem treningu je najdaljši skok uspel Prevcu, ki je zajadral do 144 metrov in imel prvo oceno. Drugega Rjojuja Kobajašija (136) je prehitel za skoraj 21 točk, tretji Isak Andreas Langmo pa 21,6 točke. Jančar (130) je bil 10., Mogel (123,5) 15., Zajc (123,5) 22., Oblak (112) pa 36.

Kasaiu se prvi skok v zahtevnih razmerah ni posrečil, tako da ni preskočil niti stotice, v drugi seriji pa skočil 122,5 metra, kar je zadostovalo za 30. mesto.

