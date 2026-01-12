Mbappe razburil navijače Barcelone. Sporočajo mu, da ga je lahko sram.

Po izjemnem finalu španskega superpokala, v katerem je Barcelona v Savdski Arabiji s 3:2 premagala Real Madrid, je odmevala sporna poteza Kyliana Mbappeja. Francoski zvezdnik naj bi po prepričanju novinarja Alfreda Martineza poskrbel, da njegovi soigralci po tekmi pred slovesno podelitvijo lovorike Kataloncem ne postavijo zmagovalnega špalirja. To je razburilo zlasti navijače Barcelone, saj so njihovi ljubljenci pred tem izkazali čast nogometašem Reala in jim postavili špalir. Beli baletniki so se odločili drugače, glavne prste pa naj bi pri tem imel prav Francoz.

Nogometaši Barcelone so v razburljivem el clasicu, v katerem so beli baletniki v sodnikovem podaljšku zapravili dve imenitni priložnosti za izenačenje na 3:3, premagali največjega rivala. Za Blaugrano je dvakrat v polno meril Brazilec Raphinha, enkrat pa Poljak Robert Lewandowski, medtem ko sta bila za Real, ki je dvakrat izenačil rezultat, v tretje pa mu ni uspelo, uspešna Vinicius Jr. in Gonzalo Garcia. Strateg Barcelone Hansi Flick je tako nadaljeval izjemen niz, saj je v svoji trenerski karieri dobil še osmi finale. Ko se odloča o lovoriki, je nepremagljiv. Petkrat je zmagal z Bayernom, trikrat pa z Barcelono, vselej proti belim baletnikom.

Barcelona je ubranila superpokalni naslov v Španiji. Foto: Reuters

Kylian Mbappe je v finalu španskega superpokala vstopil v igro v 74. minuti. Foto: Reuters Real Madrid je tako ostal brez prve lovorike v tej sezoni. Trener Xabi Alonso, ki je po novem neuspehu deležen vse večjega pritiska na vročem stolčku, je zapravil priložnost za osvojitev prve lovorike kot strateg Reala. To je bil tudi njegov prvi poraz na el clasicu.

"Vsak poraz boli. Spremljali smo enakovreden dvoboj, po katerem bo ostal grenak priokus za zapravljenimi priložnostmi v zadnjih minutah, ko smo bili tako blizu izenačenju. Na to tekmo moramo čimprej pozabiti. Čestitati moramo Barceloni, a to je najmanj pomembno tekmovanje, v katerem nastopamo," je dejal španski strateg, ki je tako čestital Barceloni za zmago. Real ostaja še v igri za španski naslov, pokalno lovoriko in pa ligo prvakov.

Alonsovi varovanci pa pred slavnostno podelitvijo lovorike zmagovalcu niso izkazali toliko spoštovanja. Nogometašem Barcelone v Džidi niso namenili špalirja, po prepričanju novinarja Alfreda Martineza pa je za to najbolj zaslužen Kylian Mbappe. Francoskega napadalca so opazili, kako je prepričeval soigralce, naj se odstranijo z območja, kjer bi lahko postavili špalir zmagovalcu.

🚨 Here's the PROOF of Kylian Mbappe asking his teammates not to form a 'guard of honour' for the Barça players. Disgraceful behavior! pic.twitter.com/NmcdoVv6uT — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 11, 2026

To je zelo zabolelo zlasti navijače Barcelone, saj so njihovi ljubljenci pred tem postavili špalir nogometašem Reala, ko so se odpravili proti zmagovalnemu odru, nato pa prejeli medalje, namenjene poražencem v finalu. Beli baletniki pozneje največjemu rivalu niso izkazali takšnega spoštovanja, glavno besedo pri tem pa naj bi imel prav Mbappe. Navijači Barcelone so mu prek družbenih omrežjih dali vedeti, da ga je lahko sram za takšno početje.

Na zmagovalnem odru sta bila skupaj predsednika Reala in Barcelone Florentino Perez ter Joan Laporta. Foto: Reuters Francoski zvezdnik in najboljši strelec Reala je imel v zadnjih tednih zdravstvene težave, tako da je izpustil polfinalni dvoboj proti Oblakovemu Atleticu. Finale je začel na klopi, v igro pa vstopil takoj po drugem zadetku Raphinhe, po katerem je Barcelona v 73. minuti povedla s 3:2. Zaradi ostrega prekrška nad njim je neposreden rdeči karton prejel Frenkie de Jong, Mbappe pa v napadu skupaj s soigralci vendarle ni našel poti do zadetka, s katerim bi Real izsilil remi (3:3), s tem pa tudi izvajanje enajstmetrovk, ki bi odločile o zmagovalcu.

Katalonski velikan je tako zmagal s 3:2, za razliko od nogometašev Reala, ki tako zmagovalcem niso postavili špalirja, pa je bil primoran prav vsakemu izmed igralcev Barcelone čestitati za zmago na zmagovalnem odru predsednik belih baletnikov Florentino Perez.