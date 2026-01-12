Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
18.37

tuja nogometna prvenstva Alvaro Arbeloa Xabi Alonso superpokal Barcelona Real Madrid

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 18.37

Usoden poraz proti Barceloni

Pretres v Real Madridu: Xabi Alonso odhaja, znan novi trener

Ž. L.

Xabi Alonso, Real Madrid | Foto Gulliverimage

Foto: Gulliverimage

Real Madrid se je dan po porazu v finalu superpokala proti Barceloni (2:3) odločil za spremembo na trenerskem položaju Xabi Alonso zapušča kraljevi klub, nasledil ga bo Alvaro Arbeloa.

Barcelona Superpokal
"Sporočamo, da po sporazumni odločitvi med klubom in Xabijem Alonsom, slednji ni več trener prve ekipe. Xabi Alonso bo vedno čutil naklonjenost in občudovanje navijačev Madrida, ker je legenda tega kluba in je vedno dostojno predstavljal klubske vrednote. Real Madrid bo vedno njegov dom," so zapisali v uradni objavi v španski prestolnici.

Kmalu zatem so razkrili tudi ime Xabijevega naslednika. Na vroč trenerski stolček bo sedel še en nekdanji nogometaš Reala Alvaro Arbeloa. Od junija 2025 je Arbeloa vodil Castillo, mlado oziorma drugo ekipo Reala, ki igra v tretji španski ligi. Pred dobrimi petimi leti je v kraljevem klubu tudi začel svojo trenersko pot.

Alvaro Arbeloa je z Realom dvakrat osvojil ligo prvakov. | Foto: Guliverimage Alvaro Arbeloa je z Realom dvakrat osvojil ligo prvakov. Foto: Guliverimage

Kot igralec je beli dres nosil med letoma 2009 in 2016, vknjižil je 238 nastopov in osvojil osem lovorik; dve ligi prvakov, dva kraljeva pokala, svetovno klubsko prvenstvo, evropski superpokal, špansko prvenstvo, španski superpokal. S špansko reprezentanco je leta 2010 postal svetovni prvak, v letih 2008 in 2012 se je veselil evropskega naslova.

Na klopi Reala zdržal sedem mesecev

Xabi je Arbeloi 'zapustil' drugo mesto na lestvici španskega prvenstva in zaostanek štirih točk za vodilno Barcelono. Po šestih krogih lige prvakov se galaktiki trenutno nahajajo na sedmem mestu.

Nekdanji odlični vezist se je po nadvse uspešnih sezonah z Bayerjem iz Leverkusna v klubu Florentina Pereza obdržal vsega sedem mesecev; Real je vodil na 28 tekmah, vpisal je 20 zmag, 3 remije in 5 porazov. S tem je imel najvišji odstotek zmag med vsemi trenerji Madridčanov v zadnjem desetletju (71%). Da, višjega tudi od Carla Ancelottija (68,8%) in Zinedina Zidana (60,5% v drugi in 69,8% v prvi eri). Ancelotti je bil uspešnejši med letoma 2013 in 2015 (74,8%).

tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Alvaro Arbeloa Xabi Alonso superpokal Barcelona Real Madrid
