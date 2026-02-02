Prihajajo še zadnje novice z zimske nogometne tržnice. Francoski Rennes je 18-letnega napadalca Kaderja Meiteja prodal savdskemu Al Hilalu za 30 milijonov evrov. To sezono na 19 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel tri gole. Aktivna je tudi še NŠ Mura. Končno pa je realiziran tudi prestop slovenskega reprezentanta Tomija Horvata. Iz Agraškega Sturma je prestopil v angleškega drugoligaša Bristol City.

Tomi Horvat bo kariero nadaljeval v Angliji. Drugoligaš Bristol City se je z avstrijskim Sturmom dogovoril o prestopu 26-letnega Prekmurca, so sporočili iz Bristola. Horvat je podpisal pogodbo z veljavnostjo do leta 2030. "Resnično sem navdušen, da sem podpisal pogodbo za Bristol City in komaj čakam, da začnemo. Vsi vedo, kako tekmovalno je prvenstvo, in komaj čakam, da začnem. Čaka me pomembna druga polovica sezone in želim storiti vse, kar je v moji moči, da ekipi pomagam napredovati na vrhu lestvice," je za spletno stran bristolskih taščic dejal Horvat.

Horvat je profesionalno debitiral leta 2018 za slovensko prvoligaško ekipo Muro, za katero je nato odigral 158 tekem. V sezoni 2019/20 je osvojil slovenski pokal in v sezoni 2020/21 naslov prvaka, leta 2021/22 pa je prejel nagrado za mladega igralca sezone lige, kar mu je prineslo prestop v Sturm iz Gradca. Leta 2022 je debitiral v članski reprezentanci, za Slovenijo pa je nastopil 12-krat in bil del ekipe za evropsko prvenstvo 2024.

Savdski klubi kadrujejo naprej

Kader Meite Foto: Guliverimage Trikratni mladinski reprezentant Francije Kader Meite je v dosedanjem poteku francoskega prvenstva le šestkrat začel tekmo v prvi enajsterici, potem ko je v hrbet pri selekciji gledal predvsem Estebanu Lepaulu in Breelu Embolu. Pri Al Hilalu bo v Savdski Arabiji deloval pod vodstvom Italijana Simoneja Inzaghija. Klub po 18 krogih tamkajšnjega prvenstva drži prvo mesto.

Varovanci Habiba Beya v francoskem prvenstvu z 31 osvojenimi točkami zasedajo šesto mesto. Za položaji, ki vodijo v ligo prvakov za naslednjo sezono, zaostajajo osem točk. Na vrhu je PSG z 48 točkami, sledi mu Lens s 46.

Al Hilal je za štiri nove igralce zapravil 43 milijonov evrov. Še več: zdaj v Al Hilal iz Al Ittihada prihaja še Karim Benzema.

Novinec v Fazaneriji

NŠ Mura ima novega krilnega napadalca, v Fazanerijo je iz avstrijskega Wolfsberger AC na posojo do konca sezone prišel ganski nogometaš Godwin Agbevor. V NŠ Mura pravijo, da nizkoraslega nogometaša odlikujeta hitrost, tehnično znanje in igra ena na ena, kjer lahko povzroča težave nasprotnim branilcem. V letošnji sezoni je Godwin v drugi ekipi Wolfsbergerja odigral štirinajst tekem in se ob tem štirikrat vpisal med strelce.

Predtem so iz Murske Sobote sporočili, da Blaž Kovač, eden najbolj perspektivnih mladih nogometašev kluba, svojo kariero nadaljuje v Italiji. Postal je član rimskega velikana Lazia. Kluba sta v zadnjih dneh dorekla vse podrobnosti prestopa. Prestop Blaža, ki je na tekmi tretjega kroga prve lige postal najmlajši debitant v zgodovini kluba, priča, da se vztrajnost in načrtno delo obrestujeta. Kljub komaj šestnajstim letom je Kovač s pristopom vzor mladim in starejšim igralcem ter potrditev, da Murina nogometna šola pod vodstvom izkušenih trenerjev razvija igralce, pripravljene na naslednji korak v karieri, so v sporočilu za javnost zapisali pri NŠ Mura.