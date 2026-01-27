Električna Citroën ë-C3 in ë-C3 Aircross: dostopna električna mobilnost z značajem

Citroën z novima električnima modeloma ë-C3 in ë-C3 Aircross postavlja nova merila v segmentu B ter dokazuje, da je električna mobilnost lahko hkrati sodobna, uporabna in dosegljiva širokemu krogu voznikov. Oba modela se uvrščata med najbolj dostopna evropska električna vozila v svojem razredu , pri tem pa ne sklepata kompromisov pri udobju, oblikovanju in tehnologiji.

Kultni ë-C3 zdaj še ugodnejši v vseh pogledih

Citroën ë-C3 ostaja zvest svoji prepoznavni identiteti, a hkrati prinaša popolnoma novo raven sodobnosti. Kultni mestni avtomobil, ki mu kupci zaupajo že več generacij, je zdaj tudi električen, tehnološko napreden in oblikovno drznejši kot kadarkoli prej.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Različica z najvišjo ravnjo opreme MAX jasno pokaže, kam meri novi ë-C3. Serijsko prinaša LED-žaromete, platišča iz lahkih kovin 43,2 cm (17“) Atacamite z diamantnim učinkom, dvobarvno zunanjost ter prepoznavne barvne dodatke Colour Clips. V notranjosti izstopa koncept C-Zen Lounge z digitalnim prikazom v višini oči, desetpalčnim osrednjim zaslonom na dotik, brezžičnim Apple CarPlay in Android Auto ter vgrajeno navigacijo.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Poseben poudarek ostaja na udobju: vzmetenje Citroën Advanced Comfort® in istoimenski sedeži zagotavljajo mehko, sproščeno vožnjo, ki je v tem razredu prej izjema kot pravilo. Samodejna klimatska naprava, kamera za vzvratno vožnjo in bogat nabor asistenčnih sistemov zaokrožujejo občutek, da gre za mestni avtomobil z veliko vsebine in ravnjo udobja, ki v tem segmentu izstopa.

Električni ë-C3 s kapaciteto baterije 44 kilovatnih ur omogoča brezskrbno uporabo v mestnem okolju, hkrati pa bo kos tudi daljšim potem. Bogato opremljen električni ë-C3 ravni MAX je tako na voljo že od 17.990 evrov, za tiste kupce, ki iščejo kompromis med ceno in opremo, pa je na voljo tudi raven opreme PLUS, in sicer že od 16.990 evrov ob upoštevanju subvencije Borzen ter ob uporabi financiranja Citroën, kar dodatno potrjuje njegovo vlogo enega najbolj dostopnih električnih avtomobilov evropske proizvodnje.

Ë-C3 Aircross – električni SUV za družine in aktiven življenjski slog

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Za kupce, ki potrebujejo več prostora in prilagodljivosti, je tu Citroën ë-C3 Aircross. Kompaktni SUV je zasnovan kot zanesljiv spremljevalec družin in posameznikov z aktivnim življenjskim slogom, njegova posebnost pa je tudi možnost do sedmih sedežev, kar je v tem razredu prava redkost.

Raven opreme PLUS ponuja odlično ravnovesje med funkcionalnostjo in udobjem. Serijsko vključuje dnevne LED-luči, napredne varnostne sisteme, samodejni preklop dolgih luči, električno zložljiva in ogrevana ogledala ter sodoben multimedijski sistem z velikim zaslonom in povezljivostjo s pametnimi telefoni.

Notranjost je zasnovana praktično in svetlo, z obilico prostora za potnike in prtljago, modularna zasnova pa omogoča hitro prilagajanje različnim življenjskim situacijam, od vsakodnevnih opravkov do družinskih izletov.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Ë-C3 Aircross pa je opremljen z baterijo kapacitete 54 kilovatnih ur, kar mu omogoča visoko stopnjo uporabnosti in samozavestno električno mobilnost v vsakdanjih in družinskih scenarijih. Prostorna in modularna notranjost omogoča preprosto prilagajanje različnim potrebam od šolskih obveznosti do pobegov med koncem tedna.

Električni ë-C3 Aircross ravni opreme PLUS je dostopen od 18.990 evrov dalje. Za tiste, ki želijo še več udobja in tehnologije, pa je za doplačilo 1.000 evrov na voljo raven opreme MAX, ki med drugim ponuja še platišča iz lahkih kovin 43,2 cm (17“) Aragonite z diamantnim učinkom, streho v črni barvi, parkirne senzorje spredaj, nadzor mrtvega kota, brezžično polnjenje ter navigacijski sistem. Vse navedene cene že upoštevajo subvencijo Borzen in financiranje Citroën, zaradi česar se ë-C3 Aircross uvršča med najprivlačnejše električne SUV v svojem segmentu.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Ugodna električna izbira z evropskim podpisom

Oba modela dokazujeta, da vstop v svet električnih vozil ne pomeni odpovedovanja. Z uporabnim dosegom, hitrim polnjenjem do 100 kilovatov ter premišljeno serijsko opremo Citroën ë-C3 in ë-C3 Aircross nagovarjata širok krog voznikov, ki želijo sodoben avtomobil z evropskim podpisom, izrazitim značajem in presenetljivo veliko vsebine.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Citroën z njima jasno sporoča: elektrika je tukaj in je bolj dostopna, kot si marsikdo predstavlja.

Naročnik oglasnega sporočila je C Automobil Import d.o.o.