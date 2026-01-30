Petek, 30. 1. 2026, 18.00
3 ure, 3 minute
Francosko prvenstvo, 20. krog
PSG lahko danes ostane brez prvega mesta
V Franciji se 20. krog državnega prvenstva že v petek začenja z zelo pomembnim obračunom. Za Lens se je v prejšnjem krogu končala serija osmih prvenstvenih zmag, usodno je bilo gostovanje v Marseillu. Nocoj bo Pierre Sage s svojo ekipo gostil Le Havre, ki se bori za obstanek. Vrnitev na zmagovita pota bi pomenila vsaj začasen skok na prvo mesto. PSG bo evropske rane v nedeljo celil v Strasbourgu.
Nogometaši PSG-ja v januarju nimajo veliko razlogov za veselje. V začetku meseca so bili razočarani na dveh pokalnih frontah, kot branilcem naslova pa jim je med tednom spodrsnilo tudi v ligi prvakov. V finalu superpokala je bil boljši Marseille, v šestnajstini finala pokala so izgubili proti mestnemu tekmecu Parisu, remi z Newcastlom v zadnjem krogu ligaškega dela lige prvakov pa je pomenil, da bodo aktualni evropski prvaki igrali dve dodatni tekmi za uvrstitev v osmino finala. Petkov žreb jim je dodelil Monaco.
Četa Luisa Enriqueja rane tako celi v domačem prvenstvu, kjer po porazu Lensa znova kraljuje na vrhu lestvice. V nedeljo jo čaka neugodno gostovanje v Strasbourgu. Ta je po odhodu Liama Roseniorja, ki ga je nasledil Gary O'Neil, nanizal tri zaporedne zmage.
Francosko prvenstvo, 20. krog:
Petek, 30. januar:
Sobota, 31. januar:
Nedelja, 1. februar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
12 - Greenwood (Marseille)
11 - Panichelli (Strasbourg)
9 - Lepaul (Rennes), Šulc (Lyon)
8 - Said (Lens)
7 - Diop (Nice), Edouard (Lens), Kebbal (Paris), Barcola (PSG)
6 - Del Castillo (Brest), Fati (Monaco), Gboho (Toulouse), Hein (Metz), Pagis (Lorient), Sinayoko (Auxerre)