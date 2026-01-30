Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
30. 1. 2026,
18.00

Osveženo pred

3 ure, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lens PSG francosko prvenstvo Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 30. 1. 2026, 18.00

3 ure, 3 minute

Francosko prvenstvo, 20. krog

PSG lahko danes ostane brez prvega mesta

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
PSG, Ousmane Dembele | PSG je med tednom ostal brez neposredne uvrstitve v osmino finala lige prvakov. | Foto Guliverimage

PSG je med tednom ostal brez neposredne uvrstitve v osmino finala lige prvakov.

Foto: Guliverimage

V Franciji se 20. krog državnega prvenstva že v petek začenja z zelo pomembnim obračunom. Za Lens se je v prejšnjem krogu končala serija osmih prvenstvenih zmag, usodno je bilo gostovanje v Marseillu. Nocoj bo Pierre Sage s svojo ekipo gostil Le Havre, ki se bori za obstanek. Vrnitev na zmagovita pota bi pomenila vsaj začasen skok na prvo mesto. PSG bo evropske rane v nedeljo celil v Strasbourgu.

Nogometaši PSG-ja v januarju nimajo veliko razlogov za veselje. V začetku meseca so bili razočarani na dveh pokalnih frontah, kot branilcem naslova pa jim je med tednom spodrsnilo tudi v ligi prvakov. V finalu superpokala je bil boljši Marseille, v šestnajstini finala pokala so izgubili proti mestnemu tekmecu Parisu, remi z Newcastlom v zadnjem krogu ligaškega dela lige prvakov pa je pomenil, da bodo aktualni evropski prvaki igrali dve dodatni tekmi za uvrstitev v osmino finala. Petkov žreb jim je dodelil Monaco.

Četa Luisa Enriqueja rane tako celi v domačem prvenstvu, kjer po porazu Lensa znova kraljuje na vrhu lestvice. V nedeljo jo čaka neugodno gostovanje v Strasbourgu. Ta je po odhodu Liama Roseniorja, ki ga je nasledil Gary O'Neil, nanizal tri zaporedne zmage.

Francosko prvenstvo, 20. krog:

Petek, 30. januar:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

12 - Greenwood (Marseille)

11 - Panichelli (Strasbourg)

- Lepaul (Rennes), Šulc (Lyon)

- Said (Lens)

- Diop (Nice), Edouard (Lens), Kebbal (Paris), Barcola (PSG)

- Del Castillo (Brest), Fati (Monaco), Gboho (Toulouse), Hein (Metz), Pagis (Lorient), Sinayoko (Auxerre)

Lens PSG francosko prvenstvo Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.