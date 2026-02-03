Oven

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršenkoli izlet.

Bik

Samski boste razmišljali o svoji preteklosti. Morda se vam bo javil nekdo, ki je zaznamoval vašo preteklost. Vprašajte ga, kakšen je njegov namen in zakaj želi ponovno vzpostaviti stik z vami. Bodite previdni in ga ne spustite prehitro blizu. Vezani boste danes srečni v razmerju, ki ga imate. V popoldanskih urah se bosta s partnerjem posvetila drug drugemu.

Dvojčka

Delo vam je prineslo ogromno stresa, kar bo vplivalo na vaše čustveno življenje. Živčnost in raztresenost boste vezani prelagali na partnerja, ki pa vam danes tega ne bo več dovolil. Pričakujte spor, saj vaše vedenje ne bo najboljše. Skušajte se nadzirati. Samski boste danes dobre volje. Nekdo vam bo pričaral nasmeh na obraz. Spustite ga blizu.

Rak

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za premik, s katerim ste dolgo odlašali. Premislite, kaj vas dejansko moti v vašem trenutnem razmerju.

Lev

Bodite danes prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Razmislek o preteklih dejanjih vas bo pripravil na nov začetek.

Devica

Današnji dan vam bo na področju ljubezni res naklonjen. Tisti, ki ste vezani, boste končno izlili svoja čustva partnerju. Pokazali mu boste, kaj dejansko čutite in mislite. Prijetno bo presenečen, zato lahko pričakujete večer poln romantike in čutnosti. Samski boste danes pokazali še eno plat osebnosti. Med pogovorom s prijateljem boste spoznali, kaj pravzaprav želite.

Tehtnica

Danes boste čustveno zelo razposajeni. Potrebovali boste pozornost ostalih. Samski boste v centru pozornosti, kolegi in prijatelji bodo uživali v vaši družbi. Vaš smisel za humor bo na visoki ravni. Ponudba za kosilo ali kavo vam danes zagotovo ne uide. Vezani boste želeli, da vas vaš partner razvaja. Pričakujete, da se bo posvetil le vam.

Škorpijon

Pojavilo se bo nekaj napetosti, ko boste poskušali stabilizirati svoja čustva. Na delu bo lahko sila, ki bo neosebna in samostojna, bo pa vplivala na to, kako se boste počutili in kako dobro boste opravljali vaše delo. Držite se svojih dolžnosti, ostanite na realnih tleh. Končno boste odprli novo poglavje v svojem življenju. S preteklostjo boste popolnoma pometli.

Strelec

Finančna situacija bo stabilna in bo še naraščala. Lahko se boste posvečali stvarem, ki so vam pomembne in ki si jih prej niste mogli privoščiti. Danes boste tudi izjemno uspešni pri zapletenih in dolgočasnih zadevah, s katerimi se že dalj časa ukvarjate. Čeprav do sedaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje.

Kozorog

Danes boste še vedno slabe volje. V popoldnevu se boste vzeli v roke. Razmislili boste in ugotovili, da vaše vedenje ne pelje nikamor in da pravzaprav nimate konkretnega razloga za slabo voljo. V večerih urah boste ponovno dobili tisti pravi občutek ljubezni. Čutili boste, da ste ljubljeni, kar vam bo vrnilo nasmeh na obraz. Samski danes ne pričakujte sprememb.

Vodnar

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer. Samski boste tudi danes oddajali posebno energijo.

Ribi

Tudi danes boste samski razpoloženi za spoznavanje novih oseb. Pričakujte družabno popoldne. Spoznali boste nove ljudi, s katerimi boste lahko v prihodnosti gradili na odnosih. Naravnani boste k iskanju ljubezni. Povabila na zmenek lahko pričakujete tudi danes. Vezanim pa dan ne bo najbolj naklonjen, saj bosta s partnerjem čustveno oddaljena.