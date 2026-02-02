Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
14.30

Serie A

Sandi Lovrić pri Veroni ostal brez trenerja

Sandi Lovrič | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Verona se je razšla s trenerjem Paolom Zanettijem, je sporočil italijanski nogometni klub. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić, ki za Verono igra kot posojen nogometaš, bo kmalu dobil novega trenerja, začasno pa bo to delo opravljal strateg mladinske ekipe Paolo Sammarco.

Iz kluba so sporočili, da so v iskanju stalnega trenerja, ki bi nadomestil Paola Zanettija. Slednjega je odnesel visok sobotni poraz proti Cagliariju (0:4), s čimer je klub ostal na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Po 23 tekmah je zbral vsega 14 točk.

Verono naslednji obračun v italijanskem prvenstvu čaka že v petek doma proti Pisi, ki je zbrala enako število točk. Tudi Pisa je odstavila trenerja Alberta Gilardina, potem ko je ta ekipo v nedeljo vodil ob porazu proti Sassuolu (1:3). Pisa je to sezono dobila le eno tekmo v prvenstvu. Gilardino je ob prihodu k Pisi poleti zamenjal Filippa Inzaghija, ki je zasedbo popeljal v serie A po dolgih 34 letih.

Lovrić je svojo za zdaj zadnjo tekmo v dresu Udineseja odigral prav proti novemu delodajalcu 26. januarja, nekaj dni kasneje pa je v iskanju več priložnosti za igro kot posojen nogometaš okrepil prav Verono.

V dresu slednje je debitiral proti Cagliariju in odigral 53 minut.

Inter
Sportal Inter ni dopustil presenečenja, Lovrić pri Veroni debitiral s porazom
Udinese
Sportal Lovrićev Udinese premagal Verono, Juventus nadigral Napoli, Milan do točke na Olimpicu
