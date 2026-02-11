Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
11. 2. 2026,
Franjo Von Allmen Marco Odermatt Martin Čater superveleslalom Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Miha Hrobat

ZOI 2026, Bormio, superveleslalom (m)

Mihi Hrobatu se želja s številko znova ni izpolnila

ZOI Bormio Miha Hrobat | Miha Hrobat je bil na smuku 12., kar ne zadovoljuje njegovih visokih pričakovanj. | Foto Reuters

Miha Hrobat je bil na smuku 12., kar ne zadovoljuje njegovih visokih pričakovanj.

Foto: Reuters

Peti dan zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 je na sporedu peta od desetih preizkušenj v alpskem smučanju. Na superveleslalomu v Bormiu se bosta ob 11.30 merila tudi Miha Hrobat in Martin Čater. "Kolajne ne bom napovedoval. Želim pokazati svojo najboljšo vožnjo. Če bom lahko napadalen in ne bom delal napak, bom z rezultatom zadovoljen," je poudaril 31-letni Hrobat. "Sam do sebe sem najbolj zahteven. Ne zanima me, kaj od mene pričakuje okolica." Štartal bo kot 18., znova ni imel sreče pri žrebu številk. Prvi favorit tekme Marco Odermatt bo šel na progo kot deseti.

Aleš Brezavšček
Sportal Brezavšček: Želim si, da fanta premagata moje sedmo mesto

Franjo von Allmen in Breezy Johnson v smuku ter Von Allmen in Tanguy Nef ter Ariane Rädler in Katharina Huber v ekipni kombinaciji so prvi dobitniki olimpijske zlate kolajne na igrah Milano Cortina 2026. Sreda in četrtek prinašata odločitvi v superveleslalomu, najprej so na vrsti moški. Pred štirimi leti je na igrah na Kitajskem zlato osvojil Avstrijec Matthias Mayer, ki je medtem že končal kariero. Srebrn je bil Američan Ryan Cochran-Siegel in bronast Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki v Bormiu ne nastopa. 

Marco Odermatt ima šele dve olimpijski kolajni. | Foto: Reuters Marco Odermatt ima šele dve olimpijski kolajni. Foto: Reuters Najboljši smučar zadnjih sezon Švicar Marco Odermatt je na Kitajskem odstopil. Na teh igrah je na prvi tekmi v smuku s četrtim mestom ostal brez kolajne, na ekipni kombinaciji pa je bil srebrn. To je bila njegova druga olimpijska kolajna, potem je bil pred štirimi leti zlat v veleslalomu. 

V svetovnem pokalu je to zimo v superveleslalomskem seštevku s 425 točkami vodilni prav Odermatt, ki je zmagal na dveh tekmah, na nobeni od šestih pa ni bil slabši kot peti. Na drugem mestu je Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki zaostaja 158 točk. Dobil je en superveleslalom. Videli smo kar pet različnih zmagovalcev, po enkrat so zmagali še Italijan Giovanni Franzoni, Čeh Jan Zabystran in Avstrijec Marco Schwarz.

Pred štirimi leti je bil najboljši Slovenec v superveleslalomu Boštjan Kline (20.). Nejc Naraločnik je končal na 24. mestu. Letos manjka v Bormiu, saj je zaradi poškodbe že končal sezono. Miha Hrobat je na Kitajskem odstopil. V Bormiu lani tretji najboljši smukač svetovnega pokala z 12. mestom v smuku ni bil najbolj zadovoljen. V soboto ni imel prave startne številke. "Tekmujemo v naravi in potrebujemo tudi malce sreče. V soboto je nisem imel, upam, da bo tokrat drugače. Želel bi malo prej startati, pozneje se zna narediti kakšna luknja, ki ti onemogoči idealno linijo. Če bi lahko izbiral, bi izbral številko od ena do pet," je pred torkovim žrebom številk dejal Hrobat. A se mu želja ni izpolnila. Dobil je številko 18.

ZOI 2026, Bormio, superveleslalom (m), startna lista:

1. Nils Allegre (Fra)
2. James Crawford (Kan)
3. Ryan Cochrane-SIegle (ZDA)
4. Christof Innerhofer (Ita)
5. Jan Zabystran (Češ)
6. Alexis Monney (Švi)
7. Franjo von Allmen (Švi)
8. Raphael Hässer (Avt)
9. Giovanni Franzoni (Ita)
10. Marco Odermatt (Švi)
11. Stefan Babinsky (Avt)
12. Frederik Möller (Nor)
13. Dominik Paris (Ita)
14. Stefan Rogetin (Švi)
15. Vincent Kriechmayr (Avt)
16. Marco Schwarz (Avt)
17. Mattia Casse (Ita)
18. Miha Hrobat (Slo)
...
22. Martin Čater (Slo)
