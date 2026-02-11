Danes so prebivalci Štepanjskega naselja na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice proti Mestni občini Ljubljana zaradi novega parkirnega režima v soseski. "Od občine zahtevamo, da opusti režim in da pusti posest v takšnem stanju, kot smo jo stanovalci uporabljali do zdaj," so jasni v Iniciativi za Štepanjsko naselje. V nekaj dneh so zbrali več kot 700 pooblastil za tožbo, kar predstavlja več kot tretjino vseh stanovanj.

Stanovalci Štepanjskega naselja so nezadovoljni s spremenjenim parkirnim režimom, od sredine januarja je namreč parkiranje v naselju plačljivo. Stanovalci so imeli možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice, ki bo veljala do konca junija, nato bodo te plačljive, v skladu s cenikom za različne cone glavnega mesta.

Ljubljanski župan Zoran Janković vztraja pri eni dovolilnici na stanovanje. Konec januarja se je sestal s prebivalci, a skupnega jezika niso našli.

Iniciativa za Štepanjsko naselje je v ponedeljek vložila zahtevek za sklic zbora občanov četrtne skupnosti Golovec, saj trdi, da v naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest. Zdaj so šli še korak dlje ter zoper MOL vložili motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice zaradi novega režima uporabe soseske.

Motenjska tožba oziroma tožba zaradi motenja posesti je tožba, s katero posestnik zahteva varstvo posesti, ker je posest motena ali odvzeta. V tem primeru sodišče ne ugotavlja, kdo je lastnik posesti.



Tožba zaradi vznemirjanja lastninske pravice je tožba, s katero lastnik posesti zahteva, da nekdo preneha posegati v njegovo lastninsko pravico. V tem primeru je potrebno dokazati lastništvo in to, da te nekdo protipravno vznemirja (uporablja tvoje zemljišče, parkira na njem, ...)

Nov režim vpliva na življenja občanov

Kot je v izjavi dejal predstavnik iniciative Klemen Fajs, so zemljišča v postopkih zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča. "Mestna občina Ljubljana nima pravice izvajati posegov na zemljiščih, dokler se postopki po zakonu ne končajo," trdijo prebivalci naselja.

Kot poudarjajo, novi parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov ter posegata v zemljišča naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom.

"Naenkrat smo v spalnem naselju, kamor se vsak dan vračamo po svojih delavnikih, primorani v plačevanje parkirnine, v soočanje z neumornim ravnanjem redarjev, ki pišejo kazni in odvažajo naše avtomobile," so nanizali. Dostop do stanovanj se jim, kot pravijo, preprečuje s količki. "To ni red, o katerem govori občina, to je teror," je bil kritičen Fajs.

Ima občina v naselju gospodarski interes?

Ivan Kukuljan iz iniciative je prepričan, da ima občina z zemljišči v naselju gospodarski interes, kar se kaže v vse več novih gradnjah, medtem ko se zelenice krči. Borut Hočevar iz iniciative je dodal, da se s krčenjem zelenic in parkirišč ne znižuje samo kakovosti življenja stanovalcev, ampak tudi vrednost njihovih stanovanj na trgu.

Ob tem v iniciativi opozarjajo na zakonodajna določila, ki za izdajo gradbenega dovoljenja za nove stavbe terjajo zadostno število parkirišč. Nove stavbe pa parkirišča, kot trdi Kukuljan, dobijo na račun javnih parkirišč ali parkirišč prebivalcev. "S tem se naš življenjski prostor krči," je poudaril in dodal, da iniciativa nastopa tudi kot branik za Fužine, ki jih bo glede na načrte prav tako doletel nov režim.

Pridobili več kot 700 pooblastil za tožbo

V naselju so za tožbo zbrali več kot 700 pooblastil, kar predstavlja več kot tretjino vseh stanovanj. Nekatera pooblastila so zbrali v iniciativi, nekatera so zbrali upravniki. A ti po trditvah Kukuljana danes več kot sto pooblastil zadržujejo, ker se bojijo župana. "V številnih blokih tako že razmišljajo o menjavi, pa tudi o tožbi zoper upravnika. Upamo, da bodo upravniki ugotovili, kdo so njihove stranke in koga v tem procesu zastopajo," je dejal Kukuljan.