V Ljubljani se začenjajo obsežnejša gradbena dela in zapore cest ob treh projektih: na območju gradnje Potniškega centra Ljubljana ter Tbilisijske in Barjanske ceste. Promet bo vzdolž Dunajske ceste med Trgom OF in Vilharjevo cesto močno oviran, zato v občini voznikom svetujejo izbiro alternativnih poti ali uporabo javnega prometa.

Mestna občina Ljubljana začenja gradnjo komunalne infrastrukture na območju potniškega centra. Pripravljalna dela se bodo v sredo začela v križišču med Dunajsko cesto in Trgom Osvobodilne fronte (OF), obsežnejša pa bodo vzdolž Dunajske ceste do Vilharjeve ceste stekla 28. marca in trajala do 30. maja.

Prometni režim bodo na območju, kjer ob potniškem centru objekte gradijo tudi zasebni investitorji, prilagodili tako, da bo na Dunajski cesti desni vozni pas proti severu zaprt. Površine za pešce in kolesarsko stezo bodo na vzhodni strani zaprli ter prestavili na drugo, zahodno stran Dunajske ceste, kjer bodo vzpostavili dvosmerni kolesarski režim. Ob gradbišču bodo zaprti tudi pločnik na Trgu OF ter vozna pasova v smeri zahoda.

Izberite obvozne poti ali javni promet

Promet bo močno oviran, prometna pretočnost pa zmanjšana, zato prometne udeležence prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo, izberejo alternativne obvozne poti ali uporabijo javni potniški promet. Na tem območju bodo prilagojeni tudi semaforski krmilni programi.

Sledijo dela na Barjanski in Tbilisijski cesti

Na Barjanski cesti, med nadvozom nad avtocesto oz. ljubljansko južno obvoznico in Cesto v Mestni log, se bodo dela začela 30. marca. "Prva skupina izvajalcev bo postavila popolno zaporo nadvoza nad avtocesto, vzporedno se bo izvajala gradnja krožišča na delu, kjer je priključek na avtocesto. Druga skupina bo dela začela pri mostu čez Mali Graben in jih nadaljevala proti severu," je na novinarski konferenci povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik. Tam popolne zapore ne bo, ves čas bo potekal dvosmerni režim.

Ker bo nadvoz nad avtocesto oz. nad južno ljubljansko obvoznico zaprt, bo v prvi fazi z dolenjske strani odprt izvoz center oz. na Barjansko cesto, zaprt pa bo izvoz s koprske strani. V obratni smeri bo odprt izvoz z Barjanske ceste proti Kopru, proti Dolenjski pa bo zaprt.

Na Tbilisijski cesti se bodo dela začela 7. aprila. Tam bo popolna zapora odseka Tbilisijske ceste od mostu čez Gradaščico do Tomažičeve ulice oz. med Jamovo cesto in Gerbičevo ulico. Območje za pešce in kolesarje bodo ustrezno zavarovali. Tudi stanovalcem bodo zagotavljali začasne uvoze in jih o delih sproti obveščali.