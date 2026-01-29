Ljubljanski župan Zoran Janković je popoldne obiskal stanovalce Štepanjskega naselja, ki so nezadovoljni s spremenjenim parkirnim sistemom. Župan vztraja pri eni dovolilnici na stanovanje, čeprav je, kot priznava tudi sam, parkirnih mest glede na število stanovanj res premalo. Garažne hiše, ki bi bila edina rešitev, občina ne bo gradila, je dejal, prebivalce pa je povabil, da se prihodnji teden ponovno dobijo na sestanku, kjer bodo pred mikrofonom lahko predstavili svoje predloge. Danes namreč številni niso prišli na vrsto, da bi županu zastavili vprašanje, tisti, ki so ga, pa niso prejeli konkretnih odgovorov.

"Povejte, kje naj parkiramo, da bomo vsi srečni," so nezadovoljni prebivalci spraševali župana. "Vsako stanovanje bo v roku enega meseca dobilo eno dovolilnico," je Janković dejal na srečanju z občani v Štepanjskem naselju pri Sparu, ki se ga je udeležilo nekaj sto ljudi. Stanovalci bi za dovolilnico plačali pet evrov na mesec, kar znese 60 evrov na leto, prvih šest mesecev pa bi bila dovolilnica brezplačna.

Nekateri prebivalci so predlagali vzpostavitev zapornice, vendar te ne morejo postaviti, dokler sodišče ne odloči, čigava last je parkirišče. "Če bo sodišče odobrilo, da so vaša last, nimam problema. Do takrat boste imeli dovolilnice. Ena dovolilnica na eno stanovanje, šest mesecev bo brezplačna," je vztrajal Janković.

Sestanka z Jankovićem se je udeležilo nekaj sto ljudi. Foto: Bojan Puhek

Eno stanovanje, ena dovolilnica: "Premalo, premalo"

"Premalo, premalo," je bilo slišati iz množice. Janković je nato predlagal nov sestanek, ki naj bi se zgodil že prihodnji teden v četrtni skupnosti ČS Golovec. "Vseeno mi je, kdaj, določimo dve uri, lahko tudi v soboto, nedeljo ali ponedeljek – čisto vseeno mi je – da se dobimo. Pripravite predloge, tam bo mikrofon in vsak lahko predstavi konkreten predlog," je dejal.

Morali bi narediti garažno hišo, je bilo prav tako slišati iz množice. "Garažne hiše si morate sami delati. Občina jih ne bo delala in dajala v najem. Če začnemo s tem, kje naj končamo," je dejal.

Stanovalci so županu želeli postaviti tudi konkretna vprašanja. "Kaj naj z eno dovolilnico, če imamo dva avta? Potrebujemo jih, saj eden dela v Kranju, drugi v Novem mestu. Kje naj torej zvečer parkiramo še en avto?" je bilo eno od vprašanj, a odgovora nanj niso dobili.

Eden je izpostavil ankete, ki naj bi jih stanovalci dobili in so povezane s problematiko parkirišč. Dejal je, da stanovalci teh anket niso dobili oziroma da jih niso oddali, saj naj bi otroci nanje lepili nalepke. Zanimalo ga je, kje so torej dobili odgovore, če pa stanovalci anket sploh niso oddali. Tudi nekateri drugi so imeli ostre opazke in komentarje, omenjali so tudi anarhijo, kar je Janković ostro zavrnil. Številni niso imeli priložnosti za vprašanja.

"Pripravite predloge, tam bo mikrofon in vsak lahko predstavi konkreten predlog," je dejal Janković in prebivalce povabil na sestanke. Foto: Bojan Puhek

Janković: Tega se ne da povečati

"Dejstvo je, da je tukaj parkirnih mest premalo glede na število stanovanj. Ko se je gradilo naselje pred 50 leti, je bil en avto na dve in pol stanovanji in tega se ne da povečati. Tukaj ne more biti še 500 parkirišč," je po končanem sestanku novinarjem povedal župan in poudaril, da lahko stanovalci dobijo eno dovolilnico in ne treh, niti dveh.

Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je na redni tedenski konferenci pojasnil Janković, kar je ponovil tudi na današnjem srečanju. "A ob 2.200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali," je poudaril.

Redarji odstranjujejo vozila in izdajajo plačilne globe

Redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih ali kolesarskih stezah. Število zaznanih prekrškov se sicer zmanjšuje. Kot je izpostavil, so 19. januarja redarji izrekli 76 ukrepov, 66 vozil je bilo za odvoz, 11 so jih odpeljali, odkrili pa so 46 vozil z neplačano parkirnino. Dan pozneje so redarji izrekli 84 ukrepov, dan za tem 34, nato 16, sedem ...

Fotogalerija 1 / 12 / 12

"Osebe, ki so nastanjene v spodnjem delu Štepanjskega naselja, zdaj parkirajo pri nas"

Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je po poročanju Dnevnika povzročilo učinek domin na okoliških parkiriščih. Še bolj se je povečala obremenjenost parkirišč pred trgovinami, predvsem Lidlom, kjer še nimajo zapornice, ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.

Zaradi vse bolj zasedenih parkirišč se pritožujejo tudi stanovalci objektov, ki imajo lastna parkirišča. Stanje je postalo tako resno, da v Bilečanski ulici razmišljajo o uvedbi zapornice. Kot nam pojasni stanovalka, je kljub temu, da imajo lastno parkirišče, že nekajkrat ostala brez prostora. "Osebe, ki so nastanjene v spodnjem delu Štepanjskega naselja, zdaj parkirajo pri nas. Po peti uri, ko ni več prostih parkirišč, ljudje parkirajo ob blokih in hišah. Razumem njihovo stisko, ampak meni tudi ni v interesu, da avto puščam na drugem koncu Ljubljane," je dejala.

Župan Janković je napovedal, da bodo čez mesec dni odprli dodatnih sto parkirnih mest. Zdaj je 2.200 stanovanj in 2.100 parkirnih mest, potem bo razmerje ena proti ena.