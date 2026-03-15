Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
15. 3. 2026,
13.37

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Združenje novinarjev in publicistov Zoran Janković Društvo novinarjev Slovenije

Nedelja, 15. 3. 2026, 13.37

17 minut

Novinarski organizaciji opozorili na neprimerne odzive politikov na novinarska vprašanja

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zoran Janković | Se bo ljubljanski župan Zoran Janković opravičil za svojo izjavo? | Foto STA

Se bo ljubljanski župan Zoran Janković opravičil za svojo izjavo?

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) ter v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so opozorili na neprimerne opazke nekaterih političnih predstavnikov novinarjem, ko jim ti zastavijo vprašanja. Podcenjujoč in osebno diskreditirajoč odnos je nesprejemljiv, so zapisali.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v petek novinarki POP TV, ki ga je vprašala za odziv na zadnje prisluhe, odgovoril, da je premlada. Predsednik SDS Janez Janša pa je na novinarski konferenci novinarki TV Slovenija pripomnil, da vidi, da očitno ni več odpisana in da je prebrala, kar so ji napisali.

"Županov odziv ni osamljen incident," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v ZNP in opozorili, da je skupni imenovalec razvrednotenja novinarja vedno enak. "Politik, ki ne želi odgovoriti, razvrednoti osebo. Vsebina vprašanja ga ne zanima. Zanima ga le, da novinarja utiša," so navedli.

Pričakujejo, da se bo Janković opravičil

Takšno ravnanje je po njihovem nesprejemljivo. "ZNP poziva uredništva, naj zaščitijo svoje novinarje pred tovrstnimi zlorabami, tudi s pravnimi sredstvi, ter v konkretnem primeru pričakuje javno opravičilo župana Zorana Jankovića," so navedli.

Da je podcenjujoč in osebno diskreditirajoč odnos do novinarjev nesprejemljiv, še posebej, ko prihaja od nosilcev javnih funkcij, so opozorili tudi V DNS. "Izjave, s katerimi se novinarje odpravlja z opazkami o njihovi starosti ali drugih osebnih okoliščinah, niso le nespoštljive, temveč predstavljajo tudi poskus izmikanja odgovornosti do javnosti," so dodali.

V DNS so vse politične funkcionarje opozorili, naj se v napetem predvolilnem času in tudi sicer zavedajo svoje odgovornosti do javnosti. "Slednji so dolžni podajati jasne odgovore, z novinarji pa komunicirati spoštljivo," so poudarili.

Aleš Štrancar
Novice Naveza Štrancar Oblak v pomoč Logarju in Janši z nezakonitimi prisluhi?
Združenje novinarjev in publicistov Zoran Janković Društvo novinarjev Slovenije
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

