V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) ter v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so opozorili na neprimerne opazke nekaterih političnih predstavnikov novinarjem, ko jim ti zastavijo vprašanja. Podcenjujoč in osebno diskreditirajoč odnos je nesprejemljiv, so zapisali.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v petek novinarki POP TV, ki ga je vprašala za odziv na zadnje prisluhe, odgovoril, da je premlada. Predsednik SDS Janez Janša pa je na novinarski konferenci novinarki TV Slovenija pripomnil, da vidi, da očitno ni več odpisana in da je prebrala, kar so ji napisali.

"Županov odziv ni osamljen incident," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v ZNP in opozorili, da je skupni imenovalec razvrednotenja novinarja vedno enak. "Politik, ki ne želi odgovoriti, razvrednoti osebo. Vsebina vprašanja ga ne zanima. Zanima ga le, da novinarja utiša," so navedli.

Pričakujejo, da se bo Janković opravičil

Takšno ravnanje je po njihovem nesprejemljivo. "ZNP poziva uredništva, naj zaščitijo svoje novinarje pred tovrstnimi zlorabami, tudi s pravnimi sredstvi, ter v konkretnem primeru pričakuje javno opravičilo župana Zorana Jankovića," so navedli.

Da je podcenjujoč in osebno diskreditirajoč odnos do novinarjev nesprejemljiv, še posebej, ko prihaja od nosilcev javnih funkcij, so opozorili tudi V DNS. "Izjave, s katerimi se novinarje odpravlja z opazkami o njihovi starosti ali drugih osebnih okoliščinah, niso le nespoštljive, temveč predstavljajo tudi poskus izmikanja odgovornosti do javnosti," so dodali.

V DNS so vse politične funkcionarje opozorili, naj se v napetem predvolilnem času in tudi sicer zavedajo svoje odgovornosti do javnosti. "Slednji so dolžni podajati jasne odgovore, z novinarji pa komunicirati spoštljivo," so poudarili.