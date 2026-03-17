Janković: Gospa Nina Zidar Klemenčič bo imela priložnost to dokazati

Ljubljanski župan Zoran Janković je komentiral izjavo iz prisluhov odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki naj bi ga obtožila sistematičnega sprejemanja podkupnin, v konkretnem primeru v zameno za hitrejše pridobivanje dovoljenj pri gradnji hotela Intercontinental na Bavarskem dvoru. Dejal je, da ne on ne katerikoli član njegove družine ni nikoli zahteval podkupnine, odvetnico pa bo zaradi izjav v prisluhih tožil, tako da bo imela priložnost svoje trditve dokazati na sodišču.

Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je na domnevnem posnetku o načinu dela ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedala, da "ima svojih deset odstotkov, in to je to". V nadaljevanju je opisala tudi konkretno zgodbo o gradnji hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor, šlo je za podjetje Delta Holding v rokah srbskega podjetnika Miroslava Miškovića, sodelovati pri gradnji. Zidar Klemenčič je po objavi domnevnih posnetkov poudarila: "Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljen v posnetku, nisem izjavila."

Odvetnica je priznala, da gre za posnetke na sestankih z očitno lažnimi poslovneži, da pa so posnetki zmontirani na način, da se izkaže, da povesta nekaj drugega, kot sta dejansko povedali. "Nimam namena biti del neke zmontirane zgodbe, ki je očitno del predvolilnega obračunavanja. Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani," je bila ob tem jasna Zidar Klemenčič.

Janković je ne glede na te besede napovedal, da bo odvetnico Nino Zidar Klemenčič tožil. "V posnetku mirno pove, da je bila zraven pri tem, ko naj bi v mojem imenu zahtevali podkupnino. Napovedujem, da bo te besede in trditve o desetih odstotkih imela priložnost dokazati na sodišču, ker jo bom tožil. Denar bom poklonil Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje."

Ob tem je poudaril, da je Delta Holding zemljišče kupil od zasebnega podjetja, dovoljenje za gradnjo hotela pa je izdala upravna enota in ne ljubljanska občina. "Delta je vse to zanikala, dejali so, da to ne drži, da ne z moje strani ne od mojih sinov ni bilo nobenih zahtev. Vse, ki bi imeli informacije o tem, da naj bi kdaj zahteval deset odstotkov, pozivam, naj pridejo na plano. To je preprosto reči, ampak takega, ki bi mi to dal, ni na svetu. Lažem nikoli," je dejal Janković.

Tudi izjave Dominike Švarc Pipan neprimerne

Ob tem je dodal, da so bile tudi besede nekdanje pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, ki naj bi v prisluhih govorila o njegovi nedotakljivosti, neprimerne, a za zdaj ne razmišlja o vložitvi tožbe, ker so po njegovem mnenju očitki, ki jih je slišal na prisluhih Zidar Klemenčič, bistveno hujši, saj se nanašajo na konkreten primer.

Tudi v srbskem Delta Holdingu so že v ponedeljek zanikali navedbe iz nedavno objavljenih posnetkov pogovorov Zidar Klemenčič glede gradnje hotela Intercontinental. Kot poudarjajo, niti niso zahtevali niti niso bili deležni koristi od ljubljanskega župana Zorana Jankovića, njegovih družinskih članov ali kogarkoli iz njegovega ožjega kroga.