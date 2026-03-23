Ponedeljek, 23. 3. 2026, 16.17

Ustavno sodišče zavrglo pobudo Piratov za oceno ustavnosti sklepa o podražitvi vozovnic LPP

Foto Katja Kodba/STA

Potem ko Piratom v nedeljo ni uspel preboj v državni zbor, je ustavno sodišče še zavrglo njihovo pobudo za oceno ustavnosti sklepa, s katerim je ljubljanski mestni svet septembra lani podražil vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa.

Foto: Katja Kodba/STA

Ustavno sodišče je soglasno zavrglo pobudo Piratske stranke Slovenije za oceno ustavnosti sklepa, s katerim je ljubljanski mestni svet septembra lani podražil vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Ker sklep nima pravne narave predpisa, za njegovo presojo niso pristojni, so pojasnili na ustavnem sodišču.

Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da akti, ki določajo konkretno ceno storitev javne gospodarske službe in ne vsebujejo pravil, ki bi opredeljevala metodologijo za oblikovanje teh cen, nimajo pravne narave predpisa. Zato ustavno sodišče ni pristojno za njihovo presojo, so v objavi na svojih spletnih straneh pojasnili na sodišču.

Janković zavrne pobudo za referendum

Ljubljanski mestni svet je podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus potrdil septembra lani. Pirati, ki podražitvi nasprotujejo, so predlagali odločanje o njej na občinskem referendumu, a je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković pobudo zavrnil. Tak referendum bi bil po njegovih pojasnilih namreč glede na določila zakona o lokalni samoupravi nedopusten.

Skladno z zakonom lahko občani po županovih pojasnilih na referendumu odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

Pirati vložijo tožbo na upravno sodišče

Stranka je zaradi tega proti občini vložila tožbo na upravno sodišče, ki je odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Občina je na to odločitev vložila predlog revizije na vrhovno sodišče, Pirati pa so vložili pobudo za oceno ustavnosti.

