Mestna občina Ljubljana predlaga zvišanje globe za neupoštevanje pravil glede vozovnic v mestnem linijskem prometu s 40 na sto evrov, s čimer želi izboljšati disciplino pri nakupih in potrjevanju vozovnic. Poleg tega bi po predlogu veljavnost vozovnic preverjali tudi kontrolorji brez uniform.

Kot je razvidno iz gradiva za obravnavo na seji mestnega sveta 23. marca, objavljenega na spletnih straneh občine, bi kršitelj ob plačilu v osmih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga plačal polovični znesek, torej 50 evrov.

Na občini zvišanje globe utemeljujejo z željo po doseganju večje discipline uporabnikov mestnega linijskega prometa tako pri nakupih vozovnic kot njihovem potrjevanju. Od števila potrditev je namreč neposredno odvisna višina financiranja izvajalca gospodarske javne službe.

"S tem ko se potniki ne validirajo, izvajalec tudi ne pridobi verodostojnega podatka o številu potnikov na posamezni liniji ter zato ne more prilagajati števila in vrste vozil dejanskim okoliščinam," so zapisali.

Z globo, na katero se nanašajo predlagane spremembe, se kaznuje tiste brez veljavne vozovnice, uporabnike imenske vozovnice, ki se ne identificirajo, in uporabnike ponarejenih vozovnic.

Bodo kontrolorji odslej brez uniforme?

Spremembe odloka, za katere občina predlaga sprejetje po hitrem postopku, tudi ne predvidevajo več obvezne uniforme za kontrolorje, ki preverjajo veljavnost vozovnic. Kot so pojasnili na občini, so lahko kontrolorji v tem primeru učinkovitejši – med drugim zato, ker kršitelji ne bodo mogli več računati na to, da bodo kontrolorje pravočasno opazili in avtobus še pred nadzorom zapustili. Če kontrolorji ne bodo uniformirani, se bodo morali izkazati z identifikacijsko kartico.

V spremenjeni odlok bi vključili tudi določbo o možnosti plačevanja vozovnic s plačilno kartico Visa ali Mastercard, kar so na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa omogočili konec leta 2023. Plačevanje je možno tudi z mobilno aplikacijo.

Občina predlaga tudi obvezne ogrevane sanitarije s toplo in hladno vodo na vseh rednih končnih postajališčih ne glede na dolžino linije. Trenutno veljavni odlok določa, da pri linijah, krajših od 15 kilometrov, zadoščajo kemične sanitarije na eni od končnih postaj.

Med predlaganimi spremembami sta tudi nova določba, da morajo imeti končna avtobusna postajališča koš za smeti, in ukinitev določbe, da mora biti vsako avtobusno postajališče osvetljeno.

Pirati kritični do polnjenja občinskega proračuna

Na predlagane spremembe so se kritično odzvali v stranki Pirati. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, "še strožje kaznovanje uporabnikov javnega prevoza ni rešitev za promet v Ljubljani in bo vodilo v dodatni zaton rabe javnega potniškega prometa". Prepričani so, da je predlagano zvišanje globe namenjeno polnjenju občinskega proračuna.